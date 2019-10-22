به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بر خلاف آنچه انتظار میرفت بانک مرکزی چین اعلام کرد که نرخ بهره خود را در ماه اکتبر تغییر نخواهد داد. این نشان میدهد که پکن با نگرانی از این که پایین آوردن بیش از حد نرخ بهره موجب بالا رفتن سطح بدهی در اقتصاد شود، خواهان جلوگیری از ایجاد فضای مالی زیادی تسهیل شده است.
این در حالی است که اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز، پیشبینی کرده بودند که چین مجددا نرخ بهره خود را کاهش دهد. چین پس از معرفه نرخ بهره جدید خود در ماه آگوست، هر ماه آن را کاهش داده بود.
نرخ بهره یک ساله وام برتر چین (الپیآر)، که شاخص نرخ بهره وامهای این کشور است، در همان ۴.۲۰ درصد ماه قبل ثابت ماند. الپیآر ۵ ساله هم همان ۴.۸۵ درصد ماه سپتامبر باقی ماند.
این نرخ بهره جدید که توسط ۱۸ بانک تعیین میشود، به نوعی با نرخ بهره میانمدت بانک مرکزی چین (امالاف) (مخصوص وامهایی که بانک مرکزی به بانکها میدهد) در ارتباط است. نرخ امالاف با تقاضای نقدینگی از بانک مرکزی در سیستم مالی گستردهتری تعیین میشود. نرخ بهره امالاف یک ساله، که آخرین بار در فوریه ۲۰۱۶ کاهش داده شد، در حالحاضر ۳.۳ درصد است.
نظر شما