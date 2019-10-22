ظریف و صالحی درگذشت فرزند سفیر ایران در مسکو را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در پیامهای جداگانه ای خطاب به مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو درگذشت فرزند وی را تسلیت گفتند.

پیام تسلیت محمدجواد ظریف

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو درگذشت فرزند وی را تسلیت گفت.

متن پیام وزیر خارجه کشورمان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای مهدی سنایی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در مسکو

خبر درگذشت فرزند گرامیتان موجب تاسف و تالم گردید و بدین وسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

محمد جواد ظریف

پیام تسلیت علی اکبر صالحی

علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پی درگذشت «عارفه سنایی» فرزند گرانقدر سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد.

کلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ وَیَبْقَی وَجْهُ رَبِّک ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکرَامِ

جناب آقای دکتر سنایی

سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه

با سلام و درود؛

با دریغ و افسوس بسیار و با نهایت تأسف و تألم اطلاع یافتم که به حکم تقدیر الهی ، در غم فقدان فرزند دلبندتان فقیده سعیده عارفه سنایی به سوگ نشسته‌اید. اینجانب ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خاندان جلیل القدر سنایی بویژه حضرتعالی و همسر گرامی، از درگاه یگانه هستی بخش برای آن مرحومه مغفوره آرامش ابدی و رضوان الهی مسئلت می نمایم.