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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

برگزاری مسابقات جودوی قهرمانی نوجوانان کشور در لرستان

برگزاری مسابقات جودوی قهرمانی نوجوانان کشور در لرستان

خرم‌آباد - معاون آموزش‌وپرورش لرستان از برگزاری مسابقات جودوی قهرمانی نوجوانان کشور و انتخابی تیم ملی دانش‌آموزی برای اعزام به المپیک دانش‌آموزی برزیل در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین جمشیدی در سخنانی با اشاره به برگزاری مسابقات جودوی قهرمانی نوجوانان کشور و انتخابی تیم ملی دانش‌آموزی جهت اعزام به المپیک دانش‌آموزی برزیل در لرستان، اظهار داشت: این دوره از مسابقات با همکاری مشترک اداره کل آموزش‌وپرورش استان لرستان و هیئت جودوی استان برنامه‌ریزی شده و به‌عنوان میدان نهایی گزینش ملی‌پوشان اعزامی به رقابت‌های بین‌المللی المپیک دانش‌آموزی ریودوژانیرو برزیل در آذرماه سال جاری از اهمیت فنی و راهبردی فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به فرایند پذیرش و آغاز رویداد، تصریح کرد: فرایند پذیرش و وزن‌کشی تیم‌های بانوان از امروز ۱۱ شهریورماه کلید خورده و رقابت‌های رسمی دختران جودوکار در قالب ۲۳ تیم استانی، فردا ۱۲ شهریورماه بر روی تاتامی خواهد رفت و رقابت‌های بخش پسران نیز در روز جمعه ۱۳ شهریورماه با رقابت فشرده و نفس‌گیر ۳۲ تیم از سراسر کشور پیگیری می‌شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به وسعت این گردهمایی ورزشی، افزود: این دوره از رقابت‌ها در هشت وزن مصوب فدراسیون بین‌المللی به انجام می‌رسد و بر اساس ارزیابی‌های اولیه، خرم‌آباد در این بازه زمانی سه‌روزه میزبان بیش از ۶۰۰ ورزشکار، مربی، داور و کادر فنی و اجرایی خواهد بود.

جمشیدی، ابراز امیدواری کرد که این میزبانی علاوه بر ایجاد بستر فنی مطلوب برای شناسایی استعدادهای برتر و تثبیت ترکیب نهایی تیم ملی دانش‌آموزی، گامی مؤثر در راستای نمایش توانمندی‌های میزبانی استان لرستان و پویایی ورزش پایه و دانش‌آموزی کشور باشد.

کد مطلب 6935272

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