برگزاری مسابقات جودوی قهرمانی نوجوانان کشور در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امین جمشیدی در سخنانی با اشاره به برگزاری مسابقات جودوی قهرمانی نوجوانان کشور و انتخابی تیم ملی دانش‌آموزی جهت اعزام به المپیک دانش‌آموزی برزیل در لرستان، اظهار داشت: این دوره از مسابقات با همکاری مشترک اداره کل آموزش‌وپرورش استان لرستان و هیئت جودوی استان برنامه‌ریزی شده و به‌عنوان میدان نهایی گزینش ملی‌پوشان اعزامی به رقابت‌های بین‌المللی المپیک دانش‌آموزی ریودوژانیرو برزیل در آذرماه سال جاری از اهمیت فنی و راهبردی فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به فرایند پذیرش و آغاز رویداد، تصریح کرد: فرایند پذیرش و وزن‌کشی تیم‌های بانوان از امروز ۱۱ شهریورماه کلید خورده و رقابت‌های رسمی دختران جودوکار در قالب ۲۳ تیم استانی، فردا ۱۲ شهریورماه بر روی تاتامی خواهد رفت و رقابت‌های بخش پسران نیز در روز جمعه ۱۳ شهریورماه با رقابت فشرده و نفس‌گیر ۳۲ تیم از سراسر کشور پیگیری می‌شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به وسعت این گردهمایی ورزشی، افزود: این دوره از رقابت‌ها در هشت وزن مصوب فدراسیون بین‌المللی به انجام می‌رسد و بر اساس ارزیابی‌های اولیه، خرم‌آباد در این بازه زمانی سه‌روزه میزبان بیش از ۶۰۰ ورزشکار، مربی، داور و کادر فنی و اجرایی خواهد بود.

جمشیدی، ابراز امیدواری کرد که این میزبانی علاوه بر ایجاد بستر فنی مطلوب برای شناسایی استعدادهای برتر و تثبیت ترکیب نهایی تیم ملی دانش‌آموزی، گامی مؤثر در راستای نمایش توانمندی‌های میزبانی استان لرستان و پویایی ورزش پایه و دانش‌آموزی کشور باشد.