تداوم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نگرانی درباره اختلال در عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان خاورمیانه به دلیل ادامه تنش‌ها در این منطقه و رنگ‌باختن امیدواری برای کاهش درگیری‌ها سبب شد قیمت نفت در ساعت‌های ابتدایی معامله‌های روز چهارشنبه (۱۱ شهریور) افزایش یابد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۵ دقیقه روز چهارشنبه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۳ سنت یا ۱.۱ درصد افزایش به ۹۵ دلار و ۶۸ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۶۱ سنت یا ۰.۷ درصد افزایش، ۹۰ دلار و ۸۳ سنت به‌ازای هر بشکه دادوستد شد.

قیمت هر دو شاخص نفتی در معامله‌های روز سه‌شنبه (دهم شهریور) بیش از ۴ دلار افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت برنت از ۲۴ ژوئیه (دوم مرداد) و بیشترین افزایش قیمت نفت خام آمریکا از ۲۳ ژوئیه (یکم مرداد) را ثبت کرد.

در پی ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، تردد از تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی حدود یک‌پنجم از نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) مصرفی جهان، با اختلال بیشتری روبه‌رو شده است.

تحلیلگران مؤسسه آی‌ان‌جی با انتشار یادداشتی برای مشتریان خود اعلام کردند: تحولات روزهای اخیر، خطرهای مربوط به تأمین نفت از این منطقه را بار دیگر در کانون توجه قرار داده است. افزایش تنش‌ها تردد از تنگه هرمز را در معرض خطر قرار می‌دهد.

پریانکا ساچدوا، مدیر بخش چشم‌انداز بازار در مؤسسه فیلیپ نوا، گفت: قیمت‌گذاری در بازار نفت دیگر تنها بر اساس خطر وقوع جنگ نیست، بلکه با توجه به هزینه فزاینده تداوم درگیری‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: تا زمان وجود شواهدی روشن مبنی بر اینکه مذاکرات می‌تواند به راه‌حلی پایدار منجر شود و جریان نفت از تنگه هرمز به حالت عادی بازگردد، احتمال می‌رود ریسک نفت خام همچنان بالا باشد.

در همین حال، منابع بازار با استناد به داده‌های مؤسسه نفت آمریکا اعلام کردند که ذخیره‌سازی‌های نفت خام این کشور، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، در هفته منتهی به ۲۸ اوت (ششم شهریور) ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یافته، درحالی‌که ذخیره‌سازی فرآورده‌های میان‌تقطیر، شامل گازوئیل و نفت کوره، با افت ۲۶۵ هزار بشکه‌ای همراه بوده است.