تولید روزانه گازوئیل یورو ۵ به ۲۰ میلیون لیتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدعلی دادور گفت: هم‌اکنون با افزایش ظرفیت پالایشی این پالایشگاه به روزانه ۴۵۰ هزار بشکه میعانات گازی، به‌طور میانگین، ۱۷ تا ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۵ و ۴۷ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ در این پالایشگاه تولید می‌شود.

دستیابی به ظرفیت پالایشی روزانه ۵۴۰ هزار بشکه میعانات گازی تا پایان ۹۸

وی با تاکید بر اینکه با توزیع رقم ظرفیت‌ پالایشی فاز ۴ پالایشگاه میان سه فاز موجود که برنامه‌ریزی برای احداث آن انجام شده بود، هم اکنون در هر فاز این پالایشگاه به‌طور میانگین روزانه ۱۵۰ هزار بشکه میعانات گازی پالایش و به فرآورده‌های سبک و با ارزش تبدیل می‌شود، گفت: هم‌ اکنون از طریق این بهینه‌سازی در سه فاز موجود، در مجموع ۹۰ هزار بشکه به ظرفیت پالایشی ستاره خلیج‌فارس افزوده شده است و تا پایان امسال ۹۰ هزار بشکه دیگر نیز به این ظرفیت اضافه می‌شود.

صرفه‌جویی ۹۰۰ میلیون یورویی در ستاره خلیج‌فارس

مدیرعامل شرکت پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس با اشاره به اینکه پیش از این مقرر شده بود ماموریت فاز چهارم پالایشگاه ستاره خلیج فارس پالایش روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی باشد، اما با تغییرات انجام‌شده این فاز به نام فاز بهینه‌سازی ظرفیت و رفع گلوگاهی فازهای موجود تغییر یافت، گفت: سرمایه مورد نیاز برای احداث فاز چهارم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ۹۸۰ میلیون یورو برآورد شده بود که با اجرای طرح بهینه‌سازی و رفع تنگناهای‌ فازهای موجود با هزینه‌ای معادل ۹۰ میلیون یورو، ۹۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی محقق شد که می‌توان آن را برای سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌ها به کار گرفت.

تولید روزانه ۵۰ هزار بشکه نفتای شیرین در ستاره

دادور همچنین از افزایش تولید روزانه نفتای این پالایشگاه به ۴۰ تا ۵۰ هزار بشکه در روز خبر داد و گفت: نفتای تولید شده از نوع شیرین است و به عنوان خوراک به پتروشیمی‌های اراک و تبریز ارسال می‌شود.

وی پیش از این از حذف تولید محصول نفتای ترش این پالایشگاه با تغییر مشخصات فنی خوراک خبر داده بود.