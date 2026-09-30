به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جوهری عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه کشوری و استانی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: اگر به هرم سلسلهمراتب نیازهای انسان در نظریه مازلو نگاه کنیم، هرچند نیازهای معیشتی و رفاهی در سطوح اولیه قرار دارند، اما غایت و کمال این هرم به خودشکوفایی، آموزش، تعلقخاطر و رشد خلاقیت میرسد.
وی با اشاره به جایگاه علمآموزی در معارف دینی افزود: در فقه غنی ما بر حدیث شریف «العِلمُ سُلطان» تأکید شده و در راهبردهای توسعهای جهان نیز آموزش زیربنای قدرت است.
مدیرکل آموزش قوه قضائیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی تصریح کرد: اگر بخواهیم دستگاهی پویا و اثرگذار داشته باشیم، نمیتوانیم نقش محوری آموزش را نادیده بگیریم؛ چراکه آموزش موتور محرک هر تحول و پیشرفتی است.
سرمایه انسانی کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت جهش دستگاه قضا را دارد
جوهری با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت انسانی و نیروهای متخصص ارزشمندی برخوردار است، گفت: این استان به لحاظ سرمایه انسانی و نیروهای متخصص در حوزه نرمافزاری بسیار غنی است و بسیاری از همکاران قضایی، فارغالتحصیلان دانشگاه علوم قضایی و اساتید اهل این استان، جزو باسوادترین و اندیشمندترین نیروهای دستگاه قضا هستند.
وی ادامه داد: آنچه امروز استان به آن نیاز دارد، تقویت زیرساختهای سختافزاری، امکانات آموزشی و ارتقای حس تعلقخاطر سازمانی است تا زمینه جهش دادگستری استان در سطوح مختلف عملکردی فراهم شود.
مدیرکل آموزش قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجامشده برای تمرکززدایی از دورههای کارآموزی قضایی بیان کرد: دورههای کارآموزی در گذشته صرفاً در تهران، مشهد و قم برگزار میشد، اما با رویکرد اعتمادسازی و تقویت ظرفیتهای بومی، این دورهها در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و فارس نیز راهاندازی شد.
جوهری تأکید کرد: ظرفیت علمی در کهگیلویه و بویراحمد نیز باید از درون استان بجوشد و با اتکا به داشتههای موجود و ایجاد اعتمادبهنفس، شرایطی فراهم شود که نیازی به اعزام همکاران برای آموزش به سایر استانها نباشد.
تکریم قضات و کارکنان باید در عمل محقق شود
وی با قدردانی از پیگیریهای رؤسای کل پیشین و فعلی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در زمینه جذب و ساماندهی منابع انسانی، به مطالبات کارکنان در حوزههای معیشتی و رفاهی اشاره کرد و گفت: تکریم جایگاه همکاران شریف قضایی و اداری نباید صرفاً در حد گفتار باقی بماند، بلکه باید در عرصه عمل و در قالب برنامههای ملموس معیشتی و رفاهی تجلی پیدا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی افزود: بهبود وضعیت رفاهی کارکنان نیازمند همافزایی، همفکری همهجانبه و تعامل مستمر با نهادهایی همچون استانداری و وزارت راه و شهرسازی است.
وی بر ضرورت آسیبشناسی عملکرد تعاونیهای مسکن و رفاهی در استان تأکید کرد و گفت: باید بررسی شود چرا طی سالهای گذشته بخشهایی مانند تعاونیهای مسکن و رفاهی در استان عملکرد مطلوبی نداشتهاند، در حالی که تعاونی دادگستری در برخی استانها توانسته است اقدامات و سرمایهگذاریهای چشمگیری انجام دهد.
جوهری خاطرنشان کرد: شناسایی موانع، آسیبشناسی دقیق وضعیت موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی و جهادی برای رفع مشکلات رفاهی کارکنان، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
نظر شما