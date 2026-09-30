به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: فناوری‌ نوظهور هوش مصنوعی در حوزه گردشگری، نویدبخش تحولی بزرگ در کیفیت و سهولت سفرهای امروزی شده است. امروزه هوش مصنوعی با گذر از روش‌های سنتی، فرصتی درخشان برای کسب‌وکارهای گردشگری و مقاصد توریستی پدید آورده تا مسافران را بهتر بشناسند، محتوای الهام‌بخش‌تری تولید کنند و تجربه‌ای سراسر دلنشین و در دسترس برای هر گردشگر را رقم بزند. این فناوری با تحلیل رفتار گردشگران و بهینه سازی منابع طبیعی، شرایطی را برای ارایه خدمات متنوع به گردشگران با شرایط و موقعیت های مالی و اجتماعی متفاوت فراهم کرده و در نهایت به توسعه متوازن و پایدار صنعت گردشگری منجر خواهد شد.

اکنون همه چیز با چند کلیک ساده پیدا می‌شود. سامانه‌های هوشمند با رصد سلیقه و اولویت‌های شما، هتل دلخواهتان را پیشنهاد می‌دهند و برنامه گشت‌وگذار روزانه را متناسب با زمان و بودجه‌تان می‌چینند. در روزهایی که هفته گردشگری را گرامی می‌داریم، بررسی ابعاد این هم‌نشینی شیرین علم و سفر بیش از هر زمان دیگری الهام‌بخش است، تحولی شگرف که تیم پژوهشی‌ در دانشگاه ابن‌ زهر در مراکش به بررسی آن پرداخته و سایت ojs.nmdjournals.org آن را منتشر کرده است.

بازآفرینی بازاریابی گردشگری در عصر داده‌ها

گردشگری پیش از هر چیز، صنعت برقراری ارتباط و ساختن خاطره‌های ماندگار است. در گذشته بازاریابی سفر بر شیوه‌هایی تکیه داشت که پیامی یکسان را پیش روی همه مسافران می‌گذاشت. اما نتایج بررسی‌های پژوهشگران نشان می‌دهد هوش مصنوعی این رابطه را به تعاملی زنده و صمیمانه بدل کرده است. امروزه پلتفرم‌ها و آژانس‌های گردشگری دیگر مجبور نیستند حدس بزنند که مسافران چه می‌خواهند، آنها با استفاده از سیستم‌های هوشمند به پردازش دقیق داده‌های دریافتی پرداخته و نیازهای پیدا و پنهان توریست‌ها را درک می‌کنند. این نگاه پیشرفته باعث می‌شود گردشگر پیش از آنکه حتی برای انتخاب مقصد دچار سردرگمی شود، با پیشنهادهایی متناسب با خلق‌وخو و علایقش روبه‌رو شده و مسیر تجربه یک سفر لذت‌بخش را هموارتر کند.

بخش‌بندی هوشمند بازار و شناخت شایسته مسافر

یکی از دستاوردهای برجسته هوش مصنوعی که در پژوهش به آن اشاره شده، تحول اساسی در دسته‌بندی و درک بازار گردشگران است. در روش‌های کهنه، مخاطبان تنها بر اساس سن، جنسیت یا کشور مبدا طبقه‌بندی می‌شدند، دسته‌بندی‌هایی که پاسخگوی روحیه متنوع مسافران نبود. اکنون الگوریتم‌های هوشمند قادرند حجم عظیمی از نظرات و بازخوردهای مثبت گردشگران را خوانده و کوچکترین تمایلات رفتاری آنان را دسته‌بندی کنند. به این ترتیب، خانواده‌هایی که در جست‌وجوی آرامش در دامن طبیعت هستند، همان مقاصدی را مشاهده می‌کنند که برای کودکان امن و سرگرم‌کننده است و جوانان ماجراجو به‌سادگی به سوی طبیعت‌گردی‌های هیجان‌انگیز هدایت می‌شوند. این دقت بالا علاوه بر اثربخش بودن بودجه تبلیغاتی فعالان گردشگری، حس احترام به سلیقه مخاطب را زنده نگه می‌دارد.

خلق پرشور محتوا و معرفی زیباتر جاذبه‌ها

محور مهم دیگری که در یافته‌های پژوهش بر آن تأکید شده، توانایی کم‌نظیر هوش مصنوعی در تولید محتوای بازاریابی است. معرفی جاذبه‌های غنی تاریخی، فرهنگی و طبیعی نیازمند زبانی گویا، جذاب و چندزبانه است تا پیوند میان فرهنگ‌ها در هفته گردشگری تجلی یابد. هوش مصنوعی به کسب‌وکارهای بومی و مقاصد نوظهور این امکان را می‌دهند تا بدون نیاز به امکانات کلان، پیام‌های معرفی خود را متناسب با فرهنگ ملل گوناگون بازآفرینی کنند. این ابزارها با تولید متون الهام‌بخش، توصیفات دل‌انگیز و پاسخ‌گویی به پرسش‌های رایج، در کمترین زمان ممکن شوق کشف جاذبه‌های جدید را در دل مخاطب می‌کارند و راه را برای رونق بیشتر اقتصادهای محلی باز می‌کنند.

شخصی سازی سفر با هوش مصنوعی

شاید ارزشمندترین مزیتی که هوش مصنوعی بر گردشگری دارد، هنر شخصی‌سازی سفر است. هوش مصنوعی شرایطی پدید می‌آورد که در آن مفهوم هم‌آفرینی ارزش جان می‌گیرد، به این معنا که تجربه سفر دیگر یک کالای از پیش آماده نیست، بلکه اثر هنری مشترکی است که با همکاری مستقیم سلیقه مسافر و هوش مصنوعی ساخته می‌شود. سامانه‌های توصیه‌گر هوشمند بر پایه تاریخچه سفرهای گذشته و ابراز تمایلات لحظه‌ای، گزینه‌هایی را برای غذا، اقامت و گشت‌وگذار معرفی می‌کنند که گویی سفارشی برای تک‌تک اعضای خانواده برنامه‌ریزی شده است. این روند از سردرگمی در شهرهای ناآشنا می‌کاهد و به مسافر اجازه می‌دهد با فراغ بال و بدون استرس‌های رایج، تمام لحظات خود را به کشف زیبایی‌ها اختصاص دهد.

افق‌های درخشان و فردای پرامید صنعت گردشگری

پژوهشگران بر این نکته تاکید دارند که این مسیر تازه آغاز شده و بسترهای تحقیق و توسعه در این حوزه بسیار وسیع و نویدبخش است. اگرچه ادبیات این علم هنوز در مسیر تکامل قرار دارد، اما همین کاربردهای کنونی در بازاریابی، تولید محتوا و اختصاصی‌سازی سفرها، موتور محرکه پویایی برای رشد توریسم به شمار می‌روند. هفته گردشگری یادآور این حقیقت ناب است که سفر بالی برای پرواز روح آدمی و آشنایی با جهان پیرامون است. هوش مصنوعی در این راه در مقام همراهی هوشمند و دلسوز وارد میدان شده تا کارهای وقت‌گیر را انجام دهد، دسترسی همگان را به زیبایی‌های زمین آسان‌تر سازد و لبخند رضایت را بر چهره هر مسافر بنشاند.