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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

رایزنی سید عمار حکیم با هادی العامری درباره تحولات منطقه

رایزنی سید عمار حکیم با هادی العامری درباره تحولات منطقه

رئیس جریان حکمت ملی و رئیس سازمان بدر عراق با یکدیگر دیدار و بر لزوم برقراری ثبات در منطقه و پایان جنگ و تنش تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق و هادی العامری رئیس سازمان بدر دیدار کردند.

دو طرف به مناسبت روز حاکمیت ملی (پایان ماموریت ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش) به یکدیگر تبریک گفتند.

حکیم بار دیگر تاکید کرد که این روز، پیام بهبود وضعیت عراق و سندی بین‌المللی مبنی بر توانایی عراق برای مدیریت پرونده امنیتی بدون نیاز به دیگران و نقطه آغاز حل گسترده مشکل سلاح خارج از چارچوب حکومت است.

وی بر اهمیت مقابله با چالش‌ها با انسجام داخلی بیشتر به ویژه چالش اقتصادی تأکید کرد.

دو طرف بر لزوم برقراری ثبات در منطقه و پایان جنگ و تنش نیز تاکید کردند.

کد مطلب 6963716

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