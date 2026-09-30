گسترش حضور نظامی چین در لائوس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مرکز پشتیبانی و آموزش مشترک چین و لائوس و همچنین آکادمی هوانوردی دو کشور در فرودگاهی در حدود ۵۰ کیلومتری شمال وینتیان، پایتخت لائوس فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

تصاویر ماهواره‌ای بررسی‌شده توسط رویترز نشان می‌دهد عملیات ساخت این تأسیسات از اواخر سال ۲۰۲۵ آغاز شده و در حال حاضر یک باند پروازی آسفالت‌شده، مسیر تاکسی و چندین ساختمان جدید در این منطقه ایجاد شده است. وزارت دفاع چین اعلام کرده این مرکز برای آموزش خلبانان نیروی هوایی استفاده می‌شود و علیه هیچ طرف ثالثی نیست.

با این حال، چین جزئیاتی درباره شمار نیروها، تجهیزات یا تأسیسات مستقر در این مرکز ارائه نکرده است. برخی کارشناسان امنیتی معتقدند این مرکز می‌تواند امکان حضور لجستیکی مستمر ارتش چین در لائوس را فراهم کند و روابط نظامی پکن و وینتیان را عمیق‌تر سازد.

چین پیش از این نیز یک مرکز پشتیبانی و آموزش مشترک در پایگاه دریایی «ریام» کامبوج و یک پایگاه لجستیکی در جیبوتی ایجاد کرده است. رویترز همچنین گزارش داده چین در حال گسترش زیرساخت‌های نظامی خود در مناطق مختلف جنوب شرق آسیاست.