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۸ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

غلامرضا فرخی هم حذف شد؛ دو حذفی در اولین روز کشتی فرنگی

غلامرضا فرخی هم حذف شد؛ دو حذفی در اولین روز کشتی فرنگی

باتوجه به عدم راهیابی شمیل اوژایف از قزاقستان به فینال وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ناگویا، غلامرضا فرخی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در وزن ۸۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۶ مغلوب شمیل اوژایف از قزاقستان شد و در صورت حضور کشتی گیر قزاقی در فینال فرخی شانس کسب مدال برنز داشت.

اما با توجه به عدم راهیابی شمیل اوژایف از قزاقستان به فینال وزن ۸۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی از دور رقابت‌ها کنار رفت. به این ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران در اولین روز رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با دو حذفی کار را شروع کرد. پیش از این محمد جواد رضایی در وزن ۶۷ کیلوگرم از دور رقابت‌ها حذف شد و تنها امین میرزازاده سنگین وزن کشتی فرنگی ایران توانست به فینال راه پیدا کند.

کد مطلب 6963142
سیده فرزانه شریفی

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    • IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
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