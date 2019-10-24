کارگاه آموزشی آیین سنتی عزاداری بوشهری در ورشو لهستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دعوت مرکز شرقشناسی و ایرانشناسی در دانشگاه ورشو کارگاه آموزشی با موضوع آیینهای سنتی و عزاداری بوشهری توسط گروه فرهنگی و هنری هومهر برگزار شد.
در این کارگاه مدیر گروه فرهنگی هنری هومهر موضوع تعزیه و سابقه آن در بوشهر و سازهای مورداستفاده در آیین سنتی عزاداری بوشهر را تشریح کرد.
مهدی جلالی اهداف و رویکردهای فرهنگی هنری گروه هومهر را در سفر به لهستان بیان کرد.
در این کارگاه کریمآبادی کارشناس هنرهای نمایشی و از اعضای گروه فرهنگی هنری هومهر ویژگیها و روشهای آیین موسیقی تعزیت حسینی در بوشهر را تشریح کرد.
بر اساس این گزارش، پس از پایان توضیحات هنرمندان بوشهری اعضای گروه فرهنگی هنری هومهر به سؤالات دانشجویان و رئیس مرکز شرقشناسی دانشگاه ورشو پاسخ دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز شرقشناسی و ایرانشناسی دانشگاه ملی ورشو هدایایی به رسم یادبود به مدیر گروه هومهر اهدا کرد.
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