کارگاه آموزشی آیین سنتی عزاداری بوشهری در ورشو لهستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دعوت مرکز شرق‌شناسی و ایران‌شناسی در دانشگاه ورشو کارگاه آموزشی با موضوع آیین‌های سنتی و عزاداری بوشهری توسط گروه فرهنگی و هنری هومهر برگزار شد.

در این کارگاه مدیر گروه فرهنگی هنری هومهر موضوع تعزیه و سابقه آن در بوشهر و سازهای مورداستفاده در آیین سنتی عزاداری بوشهر را تشریح کرد.

مهدی جلالی اهداف و رویکردهای فرهنگی هنری گروه هومهر را در سفر به لهستان بیان کرد.

در این کارگاه کریم‌آبادی کارشناس هنرهای نمایشی و از اعضای گروه فرهنگی هنری هومهر ویژگی‌ها و روش‌های آیین موسیقی تعزیت حسینی در بوشهر را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، پس از پایان توضیحات هنرمندان بوشهری اعضای گروه فرهنگی هنری هومهر به سؤالات دانشجویان و رئیس مرکز شرق‌شناسی دانشگاه ورشو پاسخ دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز شرق‌شناسی و ایران‌شناسی دانشگاه ملی ورشو هدایایی به رسم یادبود به مدیر گروه هومهر اهدا کرد.