روستاییان الموت شرقی با روش های جدید زنبورداری آشنا شدند

مازیار سلخوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با برگزاری دوره توانمند سازی زنبورداران زمینه ارائه مدرک رسمی از سوی سازمان فنی و حرفه ای مهیا شده است.

وی اضافه کرد: اولین دوره توانمند سازی زنبورداران دهستان زوارک الموت شرقی همراه با ارائه مدرک رسمی فنی و حرفه ای به همت کارگروه اقتصاد و اشتغال قرارگاه پیشرفت و آبادانی و با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان قزوین و اداره جهاد کشاورزی بخش الموت شرقی برگزار شد.

مدیر کارگروه اقتصاد و اشتغال قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین یادآورشد: در این دوره یک روزه، تعداد ۵۵ نفر از ۱۰ روستای دهستان زوارک الموت شرقی شامل ۴۰ نفرمرد و ۱۵ نفر از بانوان روستایی و زنبورداران شرکت کردند که توسط مربیان اداره جهاد کشاورزی بخش الموت شرقی با مباحث تئوری و عملی آموزش داده شدند.

سلخوری افزود: یکی از اهداف برگزاری این دوره، افزایش ۱۵ درصدی بهره وری و بالا بردن کیفیت عسل تولیدی در این مناطق است.

وی یادآورشد: پس از اتمام دوره تئوری و عملی، آزمون کتبی این دوره برای صدور مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه ای در حوزه مقاومت بسیج شهید حدادی معلم کلایه برگزار شد.

مدیر کارگروه اقتصاد و اشتغال قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین بیان کرد: از برنامه های آینده قرارگاه در رسته زنبورداری در دهستان زوارک الموت شرقی، آموزش بهره برداری از فراوری های زنبورعسل شامل برداشت ژل رویال و زهر زنبور می باشد.

سلخوری تصریح کرد: زنبورداری از رسته هایی است که کارگروه اقتصاد و اشتغال با آموزش و توانمند سازی برای تولید عسل با کیفیت و اتصال به بازار فروش و همچنین خرید عسل از تولید کنندگان روستاهای هدف، توانسته است نسبت به ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی روستاها اقدام کند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ کُلُنی زنبور عسل در روستاهای دهستان چوقور بخش طارم سفلی به همین روش افزایش یافته و برای ۱۷ نفر از جوانان روستایی که در شهر ساکن بودند اشتغال دائم ایجاد شده و موجب مهاجرت معکوس از شهرها به روستا برای زندگی شده است.