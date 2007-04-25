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۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۱۶

آمادگی بخشهای امنیتی برای برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلی

مسئول هماهنگی مدیریت بحران منطقه 7 شهرداری از آمادگی تمام بخش های امنیتی امدادی منطقه برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه کتاب در مصلی تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طلوعی در گفتگو با خبرنگار ستاد خبری نمایشگاه کتاب تهران گفت : طی برگزاری جلساتی با مسئولان آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر و نیروی انتظامی هماهنگی مطلوبی برای تامین آرامش غرفه داران و بازدیدکنندگان ایجاد شده قرار است از هر یک از این بخش ها گروه هایی در محدوده داخلی نمایشگاه مستقر و خدمت رسانی کنند.

مسئول هماهنگی مدیریت بحران منطقه 7 شهرداری با اشاره به اجباری شدن وجود کپسول های آتش نشانی در تمامی غرفه های نمایشگاه کتاب، اظهار داشت : علاوه بر این در تمامی ساعات برگزاری نمایشگاه نیروهای آتش نشانی و گروه های تخصصی برق در سطح سالن های نمایشگاه حضور داشته و خدمت رسانی خواهند کرد.

طلوعی یادآور شد : با توجه به تجربیات سال های گذشته مبنی بر برگزاری نمایشگاه قرآن در مصلی تهران، نسبت به برگزاری باشکوه نمایشگاه کتاب در این محل اطمینان کامل داریم و هیچ گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد.

بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ 12 الی 22 اردیبهشت ماه در مصلی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 475914

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