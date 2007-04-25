آمادگی بخشهای امنیتی برای برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طلوعی در گفتگو با خبرنگار ستاد خبری نمایشگاه کتاب تهران گفت : طی برگزاری جلساتی با مسئولان آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر و نیروی انتظامی هماهنگی مطلوبی برای تامین آرامش غرفه داران و بازدیدکنندگان ایجاد شده قرار است از هر یک از این بخش ها گروه هایی در محدوده داخلی نمایشگاه مستقر و خدمت رسانی کنند.

مسئول هماهنگی مدیریت بحران منطقه 7 شهرداری با اشاره به اجباری شدن وجود کپسول های آتش نشانی در تمامی غرفه های نمایشگاه کتاب، اظهار داشت : علاوه بر این در تمامی ساعات برگزاری نمایشگاه نیروهای آتش نشانی و گروه های تخصصی برق در سطح سالن های نمایشگاه حضور داشته و خدمت رسانی خواهند کرد.

طلوعی یادآور شد : با توجه به تجربیات سال های گذشته مبنی بر برگزاری نمایشگاه قرآن در مصلی تهران، نسبت به برگزاری باشکوه نمایشگاه کتاب در این محل اطمینان کامل داریم و هیچ گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد.

بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ 12 الی 22 اردیبهشت ماه در مصلی تهران برگزار خواهد شد.