ستاد برگزاری نمازجمعه در همدان متکی به شخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی عصر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس جدید ستاد نماز جمعه همدان و جلسه شورای مشورتی این ستاد گفت: حضور حجت الاسلام جعفر رحمانی به عنوان رئیس جدید ستاد نمازجمعه در کنار حجت الاسلام اسماعیلی را باید نوید بخش اتفاقات خوبی در آینده دانست.

وی با بیان اینکه هدف در ستاد برگزاری نماز جمعه همدان یکی است و آن هم خدمت و توسعه نماز جمعه است، گفت: این نهاد و ستاد متکی به شخص نیست و آن چه مهم است شخصیت حقوقی نماز جمعه است که اهمیت دارد.

آیت الله شعبانی خدمت در نماز جمعه را عملی خداپسندانه خواند و افزود: شورای ستاد نماز جمعه باید در راستای ارتقاء سطح کیفی مراسم عبادی سیاسی جمعه تلاش کند.

امام جمعه همدان با تشکر از فعالیت های حجت الاسلام اسماعیلی و پرسنل ستاد نماز جمعه همدان از وی و اعضای ستاد خواست ضمن همکاری با رئیس جدید ستاد نماز جمعه همدان در انتقال تجربیات و ارائه طرح های عملی تلاش کنند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم نماز جمعه همدان نیز با بیان خاطره ای از شهید صیاد شیرازی بر شکر نعمت خدمت در نظام مقدس انقلاب اسلامی و حفظ فریضه الهی نماز جمعه و یادگار امام خمینی (ره) تاکید کرد.

حجت الاسلام جعفر رحمانی از اعضای ستاد خواست تا با ارائه طرح های عملی نسبت به ارتقاء سطح فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نماز عبادی سیاسی جمعه اقدام کنند.

وی با اشاره به تدوین طرح تشکیل کارگروه اندیشه ورز در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی ستاد نماز جمعه همدان افزود: با تشکیل این کارگروه ها شاهد فعالیت عملی قرارگاه عبادی سیاسی نماز جمعه در سطح شهر همدان خواهیم بود.

رئیس ستاد برگزاری مراسم نماز جمعه همدان افزود: با شروع کار این قرارگاه مطابق منویات مقام معظم رهبری شاهد تحول چشمگیری در ارتقاء سطح کیفی مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه خواهیم بود.

وی افزود: تریبون نماز جمعه مختص به گروه و جهت خاصی نیست و حریت نماز جمعه در تمام جهات باید حفظ شود.