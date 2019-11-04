آمریکا با عدالت خواهی مشکل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم یوم الله ۱۳ آبان امسال در جمع مردم کرج که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش آموز و روز پرافتخار ملت ایران است، اظهار کرد: وحدت، انسجام و یکپارچگی را امروز در شهر کرج و در میان تمامی مسئولان و اقشار جامعه شاهد هستیم که همگی برای پاسداشت یکروز باشکوه جمع شده اند.

وی بیان کرد: ملت ایران در تمامی ملت ها پرافتخار و صاحب فضیلت های بی شمار است، جوانان ما به حضور در چنین روزی افتخار می کنند که گذشتگان آنها چهل سال پرافتخار را پشت سر گذاشته اند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مدال های افتخار ملت ایران بسیار فراوان است، استکبار ستیزی و ایستادگی در برابر زورگویان و قلدران یکی از افتخارات ملت ایران است.

سردار جوانی افزود: ملت ایران چهل سال از دوران استکبار ستیزی را گذرانده و هر سال مراسم‌ یوم الله ۱۳ آبان باشکوهتر از سال قبل برگزار می شود.

وی تاکید کرد: امرور جهانیان نظارگره ایران هستند و در بیش از هزار شهر مردان، زنان و جوانان خالق حماسه های توصیف ناپذیر هستند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: ملت ایران در پرتو بصیرت، هوشیاری و ولایت پذیری چهره ای از مقاومت در برابر ارزش ها و دفال از محرومان و مظلومان دارند و فرهنگ استکبار ستیزی را فراتر از مرزهای کشور و به خارج از منطقه هم تعمیم داده اند.

امروز در سراسر ایران علیه ملت هایی که زورگو هستند شعار سر می دهیم سردار جوانی گفت: امروز فرهنگ مقاومت و ستیز با استکبار در سرزمین سلطه گران نیز قابل مشاهده است، درود خدا بر ملت ایران که طبق فرامین مولایمان امام علی(ع) به رغم فشارها، تهدیدها و سنگ اندازی ها نه تنها در این راه خسته نشده اند بلکه بر مقاومت خود افزوده و الگویی برای عدالت خواهان و آنهایی شده اند که مبارزه با استکبار را خواهان هستند.

وی با تاکید بر سه حادثه تاریخی یوم الله ۱۳ آبان در سال های ۴۳، ۵۷ و ۵۸ گفت: این وقایع در واقع نمود یک حرکت مبتنی بر مبانی قرآنی، دینی و اعتقادی و تمامی ارزش های انسانی ملت ایران است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شاید کسانی در مبارزه با استکبار بخواهند تردید ایجاد کنند اما ملت هوشیار و مومن ما می داند که حرکت استکبارستیزی مبتنی بر آموزه های دینی و بر اساس امر الهی است.

سردار جوانی بیان کرد: دانشجویان، دانش آموزان، حوزوی ها و دیگر اقشار جامعه می دانند که این حرکت مبتنی بر تعصب، هیجان و احساس نبوده بلکه مبتنی بر اعتقادات دینی، امر الهی و بر مبنای عقلانیت و خرد انقلابی و حفظ ارزش ها و کرامت انسانی است.

وی تاکید کرد: امروز در سراسر ایران علیه ملت هایی که زورگو هستند شعار سر می دهیم، ملت هایی که خودخواه، خودبین و طاغوت هستند و خود را به جای خدا قرار داده و دنبال به بند کشیدن دیگر ملت ها هستند.

سر دادن شعار مرگ بر آمریکا در ایران‌ شعار جامعه ای است که خلوص بندگی و تبعیت از خدا را دارند معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دنیا بداند ملت ایران راه عبودیت، بندگی و تبعیت از پیامبر و اولیای الهی و ولی فقیه را انتخاب کرده و در این مسیر لحظه ای دچار تردید نمی شود، ملت ایران به راه خود ایمان دارد و با تمام وجود آن را راه خدا می داند.

سردار جوانی تصریح کرد: ملت ایران راه رسیدن به قله های کمال را در پیش گرفته است و استکبارستیزی را در پیش گرفته است، امروز ما یک تکلیف دینی را انجام می دهیم و حضور مردم در یوم الله ۱۳ آبان انجام امر اولیای الهی و امر ولی فقیه زمان است.

وی بیان کرد: امروز استکبار و طاغوت جهانی آمریکا است و سر دادن شعار مرگ بر آمریکا در ایران‌ شعار جامعه ای است که خلوص بندگی و تبعیت از خدا را دارند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد: امروز باید بیش از پیش جوانان کشورمان اسناد و مدارک تاریخی را مورد بررسی قرار دهند و به عنوان‌نمونه بدانند چرا امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ به ترکیه تبعید شد و آگاه باشند که ایشان در خصوص تبعیدشان فرمودند که به جرم دفاع از استقلال وطن در برابر رد لایحه کاپیتولاسیون تبعید شدند، لایحه ای که سند تحقیر ایران و سیطره آمریکا بر کشورمان بود و رژیم ننگین و طاغوتی گذشته یکی از مسائلی که داشته است قبول لایحه کاپیتولاسیون بوده است.

سردار جوانی با اشاره به پوشش مردم در سال های ۵۶ و ۵۷ افزود: در یوم الله ۱۳ آبان ماه سال ۵۷ زمین اطراف دانشگاه تهران به خون دانش آموزان و دانشجویانی آغشته شد که به فرمان امام خمینی(ره) لبیک گفته و در برابر آمریکا ایستادگی کردند و رژیم طاغوتی دستور کشتار آنها را داد.

مشکل آمریکا نه تنها با یک نفر نیست، آمریکا با ملت آگاه و آزادی خواه ایران مشکل دارد، با عدالت خواهی و پیشرفت کشورمان مشکل دارد وی تاکید کرد: بعد از انقلاب نیز نماد استکبار ستیزی ملت ایران با اقدام شجاعانه وهوشمندانه دانشجویان پرشور حمایت کننده از امام خمینی (ره) را در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا داشتیم، اکنون‌بعد از چهل سال در شبکه های اجتماعی عده ای به دنبال تحلیل های غلط از این حادثه هستند و می گویند مشکل آمریکا این است که در سال ۵۸ به سفارت آن کشور در تهران تعرض کردیم‌ اما این عده نمی دانند که آن حرکت در راستای دفاع از حقوق و منافع ملت ایران و حفظ نظام بوده است.

معاون سیاسی سپاه پاسدادان انقلاب اسلامی گفت: باید این سوال را از تردید افکن ها پرسید که اگر سفارت آمریکا در سال ۵۸ تسخیر نمی شد چه می شد؟ آنجا مرکز جاسوسی، شیطنت و فتنه انگیزی آمریکایی ها بود و می خواستند مشکلاتی برای انقلاب ایجاد کنند، این اقدام دانشجویان در واقع انقلاب دوم ایران بود که انقلاب ملت ایران را بیمه کرد.

سردار جوانی اشاره کرد: ۷۶ جلد کتاب شامل اسناد منتشر شده از اسناد جاسوسی آمریکا که از سفارت آن به دست آمده بود اکنون موجود است و بر طبق آن اسناد آمریکایی ها می خواستند انقلاب اسلامی ایران را ساقط کنند.

وی بیان کرد: آمریکا چهل سال است تلاش می کند سلطه خود را به ایران بازگرداند مشکل آمریکا نه تنها با یک نفر نیست، آمریکا با ملت آگاه و آزادی خواه ایران مشکل دارد، با عدالت خواهی و پیشرفت کشورمان مشکل دارد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشریح کرد: از اول انقلاب بعضی ها می گفتند استکبار ستیزی و مقابله با آمریکا غلط است و همه دولت ها در کنار آن هستند و چرا ما باید در مقابل آمریکا ایستادگی کنیم، این افراد غافل بودند که آمریکا با ما و ذخائر کشورمان و نفت و گاز ایران کار دارد.

ایران به مولفه های اصلی قدرت از جمله قدرت نظامی و موشکی رسیده و در منطقه قدرت دارد و این چیزی است که دشمن را از شکست می ترساند سردار جوانی عنوان کرد: آمریکا اکنون می گوید که نفت سوریه را می خواهد و ادعای مالکیت بر ذخائر نفتی آنجا را دارد، از طرفی به آل سعود می گوید شما گاو شیرده هستید و ما نفت شما را می خواهیم و اینها نماد استکبار ستیزی است.

وی با اشاره به گفته امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، گفت: امام راحل آمریکا را خوب می شناخت و می دانست که آمریکا شیطان بزرگ است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: ملت ایران به این اعتقاد دارند آمریکا هر چقدر هم قدرت داشته باشد شکست پذیر است، از طرفی امروز ملت ایران به عنوان ملت موحد و پیرو رهبری دینی است و ملتی است که در امتداد ولایت الهی حرکت می کند و شکست ناپذیر است.

سردار جوانی گفت: آمریکایی ها ۴۰ سال تلاش کردند تا ایران را شکست دهند، امروز ایران به مولفه های اصلی قدرت از جمله قدرت نظامی و موشکی رسیده و در منطقه قدرت دارد و این چیزی است که دشمن را از شکست می ترساند.

وی گفت: حقه جدید آمریکایی ها تحریم ها و فشارهای حداکثری برای کشاندن ایران پای میز مذاکره است، ما با این نیرنگ و روحیه فشارهای آمریکا آشنا هستیم، آمریکا تحریم حقوق بشر، تحریم موشکی و هسته ای علیه ایران دارد تا راه های نفوذ بر کشورمان را هموار کنند اما ما رهبری با بصیرت داریم.

همه چیز امروز شهادت می دهد که لیبرالیست و نظام سرمایه گذاری با خودنمایی آمریکا در حال نابودی است معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشریح کرد: مرتجعین، آمریکا و اروپائی ها بدانند که امروز راهکار ملت ایران‌ برای فرار از این‌شرایط مقاومت اسلامی و روحیه استکبار ستیزی است نه رفتن پای میز مذاکره؛ چون آمریکا از طریق مذاکره می خواهد به ایران نفوذ کند.

سردار جوانی افزود: در ایران امروز فضای کار و تلاش و حل مشکلات توسط متخصصین داخلی را برای غلبه بر مشکلات داریم، تحکیم قدرت متراکم ایران در داخل کشور و در منطقه را داریم که اینها موجب شده آمریکا در مسیر افول و ‌فروپاشی باشد.

وی بیان کرد: همه چیز امروز شهادت می دهد که لیبرالیست و نظام سرمایه گذاری با خودنمایی آمریکا در حال نابودی است و همه می دانند که آنچه این فرعون زمان را به زانو درآورده ملت ایران است و ما به خاطر این مهم به خود می بالیم.

معاون سیاسی سپاه پاسدادان انقلاب اسلامی توضیح داد: آنچه در کارنامه ایران در چهل سال گذشته است سراسر افتخار است، رهبر انقلاب بر این اساس در گام دوم ملت ایران از جمله جوانان را دعوت کرده اند تا به زیرکشیدن قدرت آمریکا را شاهد باشیم، ملت ایران در گام دوم انقلاب شکست های راهبردی را نصیب آمریکا می کند.