به گزارش خبرگزاری مهر، علی دل پیشه، در پنجمین نشست کارگاهی برنامه‌ریزی استراتژیک سلامت مردان، افزود: دو عنصر اصلی و کلیدی در گسترش بیماری‌ها، فاکتور سن و جنس است که قابل قیاس با شغل، تحصیلات، عوامل اجتماعی، بعد خانوار و سایر فاکتورها نیستند.

وی ادامه داد: سند سلامت مردان برای افق ۱۴۰۴ طراحی می‌شود و ما باید برای رسیدن به سطح مطلوب سلامت، دو عنصر سن و جنس را لحاظ کنیم.

دل پیشه با اشاره به اینکه باید بتوان شرایط را به گونه‌ای پایدار ساخت که امید به زندگی در مردان افزایش یابد، افزود: برای تهیه این سند و رسیدن به نقطه مطلوب، ابتدا باید بررسی وضعیت موجود صورت می‌گرفت که توسط مرکز بیماری‌های غیرواگیر انجام شده و در حال حاضر پیش‌نویسی برای سند تهیه شده که در این جلسات نظرات و پیشنهادهای سازمان‌ها و ارگان‌های دخیل در سلامت مردان در آن لحاظ خواهد شد و در نهایت تبدیل به متنی برای ارایه در نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می‌شود.

وی ادامه داد: این سند در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز با حضور رئیس جمهور و دیگر وزرای عضو به تصویب خواهد رسید و ضمانت اجرایی خواهد یافت‌.



رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، گفت: خوشبختانه همزمان با تدوین این سند، تدوین سند سلامت زنان نیز به پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی با سرعت یکسانی در جریان است و ان‌شاءالله بعد از طرح و تصویب سند در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، وارد مرحله اجرایی خواهیم شد و امید داریم با تدوین سند سلامت مردان، قدمی در راستای سلامت مردان کشور برداشته باشیم‌.