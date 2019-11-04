  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۳۴

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی؛

سند سلامت مردان برای افق ۱۴۰۴ طراحی می‌شود

سند سلامت مردان برای افق ۱۴۰۴ طراحی می‌شود

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، گفت: سند سلامت مردان برای افق ۱۴۰۴ طراحی می‌شود و ما باید برای رسیدن به سطح مطلوب سلامت، دو عنصر سن و جنس را لحاظ کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دل پیشه، در پنجمین نشست کارگاهی برنامه‌ریزی استراتژیک سلامت مردان، افزود: دو عنصر اصلی و کلیدی در گسترش بیماری‌ها، فاکتور سن و جنس است که قابل قیاس با شغل، تحصیلات، عوامل اجتماعی، بعد خانوار و سایر فاکتورها نیستند.

وی ادامه داد: سند سلامت مردان برای افق ۱۴۰۴ طراحی می‌شود و ما باید برای رسیدن به سطح مطلوب سلامت، دو عنصر سن و جنس را لحاظ کنیم.

دل پیشه با اشاره به اینکه باید بتوان شرایط را به گونه‌ای پایدار ساخت که امید به زندگی در مردان افزایش یابد، افزود: برای تهیه این سند و رسیدن به نقطه مطلوب، ابتدا باید بررسی وضعیت موجود صورت می‌گرفت که توسط مرکز بیماری‌های غیرواگیر انجام شده و در حال حاضر پیش‌نویسی برای سند تهیه شده که در این جلسات نظرات و پیشنهادهای سازمان‌ها و ارگان‌های دخیل در سلامت مردان در آن لحاظ خواهد شد و در نهایت تبدیل به متنی برای ارایه در نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می‌شود.

وی ادامه داد: این سند در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز با حضور رئیس جمهور و دیگر وزرای عضو به تصویب خواهد رسید و ضمانت اجرایی خواهد یافت‌.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، گفت: خوشبختانه همزمان با تدوین این سند، تدوین سند سلامت زنان نیز به پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی با سرعت یکسانی در جریان است و ان‌شاءالله بعد از طرح و تصویب سند در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، وارد مرحله اجرایی خواهیم شد و امید داریم با تدوین سند سلامت مردان، قدمی در راستای سلامت مردان کشور برداشته باشیم‌.

کد مطلب 4763208
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها