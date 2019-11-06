به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر ایرج حریرچی در نشست شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان، دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی گفت: ما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسؤول نظام سلامت کشور هستیم و تولیت سلامت بر عهده ما است، اگر ما اهداف نظام سلامت را بدانیم و منافع خودمان، صنف و همه مردم را در این راستا قرار دهیم، در یک بازی دو سر برد منافع بیشتری را به دست میآوریم.
وی تاکید کرد: ایران کشوری با درآمد اقتصادی متوسط به بالا است و کشور بعد از سالهای اجرای طرح تحول نظام سلامت حدود ۸.۵ درصد درآمد ناخالص ملی خود را به حوزه بهداشت و درمان اختصاص داده است.
حریرچی با بیان این که نظام سلامت چهار هدف اصلی مشخص را دنبال میکند، خطاب به دبیران شورای صنفی دانشجویان دانشگاهی علوم پزشکی، گفت: واقعیت این است که صدای دانشجو در دوران انقلاب و سالهای اول بعد انقلاب آرمانخواهی و انقلابگرایی و عدالت خواهی بود.
معاون کل وزارت بهداشت اضافه کرد: در آن زمان اکثر دانشجویان پزشکی هفتهای یک مرتبه به جنوب شهر رفته و در مدرسهای درس میدادند و یا بدون اینکه غرور کاذبی داشته باشند به مشاغلی نظیر کارگری در مناطق محروم میپرداختند، البته نمیگویم الزاما اکنون این کارها را انجام دهید، اما مسئله این است ما اگر در دوران دانشجویی آرمانخواه نباشیم به سنین بالاتر که برسیم محافظه کار خواهیم شد.
وی اظهار داشت: هدف اصلی اول در نظام سلامت «تأمین سلامت مردم» است؛ اگر دانشجویی را تربیت، بیمارستانی را احداث و یا دارویی را تولید میکنیم برای افزایش سلامت مردم است؛ این یعنی در ابتدا تلاش کنیم طول عمر ایرانیان را افزایش بدهیم و دوم اینکه طول عمر باکیفیت مردم را افزایش دهیم.
حریرچی دومین هدف اصلی در نظام سلامت را «محافظت از مردم در برابر مخاطرات مالی ناشی از بیماری ها» عنوان کرد و گفت: در همه جای دنیا هزینههای بیماری و درمان، گران و گاه کمرشکن است. ما مؤظف هستیم تلاش کنیم تا مردم از فشار هزینه های درمان مصون باشند.
معاون کل وزارت بهداشت سومین هدف نظام سلامت را «جلب رضایت مردم» عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید رضایت مردم را جلب کرده و به نیازهای آنان پاسخ دهیم، واقعیت این است که ما از پول مالیات و نفت کسانی درس میخوانیم که در همین شهر، گرسنه سر بر بالین میگذارند؛ به دیگر معنا ما جزو ذخیره ژنی و هوشی این کشور هستیم و با پول این مردم درس خواندیم؛ پس باید از مردم خود محافظت کنیم.
حریرچی « کارایی» را چهارمین هدف اصلی نظام سلامت دانست و افزود: ما باید با همین منابعی که داریم سلامت بیشتری برای مردم ایجاد کنیم؛ هزینه کرد درست و با رعایت اصول اقتصادی در این زمینه لازم است.
وی گفت: همچنین برای رسیدن به این مهم باید افراد در همه قسمتها، در جایگاه خود قرار گیرند. به دیگر معنا وظیفهای که یک فرد با دانش لیسانس میتواند انجام دهد را نباید فردی با دانش فوق لیسانس انجام دهد؛ در جای خود قرار گرفتن، کارایی ما را در حوزه سلامت افزایش دهد.
معاون کل وزارت بهداشت خطاب به دبیران شورای صنفی دانشجویان، دستیاران و دکترای تخصصی گفت: این ملت امیدش به شما است، دوران پیری ما بنا است روی شانههای شما طی شود، بنابراین عدالتخواهی، آرمانگرایی و انقلابگرائی را مصروف تحقق اهداف چهارگانهنظام سلامت کنید.
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