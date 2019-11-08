به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی، درباره آخرین وضعیت مصدومین زمین لرزه ۵.۹ ریشتری در استان آذربایجان شرقی، گفت: طبق آخرین آمار تا ساعتی قبل ۳۴۸ مصدوم از مناطق مختلف استان به مراکز درمانی مراجعه کردند که متاسفانه ۵ نفر از آنها جان خود را از دست داده‌اند و ۱۷ نفر بستری هستند.

وی با بیان اینکه ارائه اقدامات درمانی در این مناطق به خوبی در حال انجام است، افزود: ۲۳۱ مصدوم تاکنون پس از دریافت خدمات ترخیص شده‌اند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: طبق آخرین آمار در استان آذربایجان شرقی، در شهرستان میانه ۱۸۲ نفر مصدوم، در شهرستان سراب ۱۱۳ نفر و هشترود ۳۰ نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد:‌ ۲۱ نفر نیز از مصدومان در استان اردبیل خدمات درمانی دریافت کرده‌اند.

خالدی تأکید کرد: عموم مصدومین به دلیل ترس، با سانحه مواجه شدند و توصیه می‌شود در صورت بروز هر گونه پس لرزه مردم آرامش خود را حفظ کنند.