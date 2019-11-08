  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۷ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۰۰

مصدومیت ۳۴۸ نفر در زمین‌لرزه آذربایجان شرقی

مصدومیت ۳۴۸ نفر در زمین‌لرزه آذربایجان شرقی

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مصدومیت ۳۴۸ نفر در پی زمین‌لرزه آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی، درباره آخرین وضعیت مصدومین زمین لرزه ۵.۹ ریشتری در استان آذربایجان شرقی، گفت: طبق آخرین آمار تا ساعتی قبل ۳۴۸ مصدوم از مناطق مختلف استان به مراکز درمانی مراجعه کردند که متاسفانه ۵ نفر از آنها جان خود را از دست داده‌اند و ۱۷ نفر بستری هستند.

وی با بیان اینکه ارائه اقدامات درمانی در این مناطق به خوبی در حال انجام است، افزود: ۲۳۱ مصدوم تاکنون پس از دریافت خدمات ترخیص شده‌اند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: طبق آخرین آمار در استان آذربایجان شرقی، در شهرستان میانه ۱۸۲ نفر مصدوم، در شهرستان سراب ۱۱۳ نفر و هشترود ۳۰ نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد:‌ ۲۱ نفر نیز از مصدومان در استان اردبیل خدمات درمانی دریافت کرده‌اند.

خالدی تأکید کرد: عموم مصدومین به دلیل ترس، با سانحه مواجه شدند و توصیه می‌شود در صورت بروز هر گونه پس لرزه مردم آرامش خود را حفظ کنند.

کد مطلب 4766043
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها