کشت کلزا در ۱۱۰ هکتار از اراضی شهرستان گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی گل‌محمدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلپایگان اظهار داشت: سیاست سازمان جهاد کشاورزی قطع واردات روغن خوراکی با کشت دانه‌های روغنی در کشور است و باید در هر شهرستان یک درصد زمین‌های کشاورزی به کشت محصول کلزا اختصاص داده شود.

۲۰ درصد روغن خوراکی در کشور تولید می‌شود

وی با بیان اینکه با کشت دانه‌های روغنی ۲۰ درصد روغن خوراکی مورد نیاز کشور در داخل با کشت دانه‌های روغنی تأمین می‌شود و برای ۸۰ درصد با مشکل واردت مواجه هستیم که لازم کشاورزان را به کشت محصول کلزا ترغیب کنیم، گفت: سهم استان اصفهان در کشت محصول کلزا ۱۲ هزار هکتار است در صورتی که این محصول تنها در ۷۰۰ هزار هکتار از این اراضی کشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان با بیان اینکه امسال از سطح ۱۲۰۰ هکتار گلخانه‌ پنج هزار و ۵۰۰ تن محصول گلخانه‌ای در شهرستان برداشت شده است، گفت: سهم شهرستان گلپایگان برای کشت محصول کلزا یک هزار هکتار است اما اکنون در ۱۱۰ هکتار کشت می‌شود؛ البته هر سال این میزان کشت افزایش می‌یابد به طوری که امسال سومین شهر استان اصفهان در کشت محصول کلزا بودیم.

وی تاکید کرد: کشت سیزی و صیفی‌جات تا سه آینده باید در گلخانه‌ها کشت شود چراکه راهی برای مقابله با کم آبی است و از طرفی عملکرد خوبی در برداشت دارد.

هر گلخانه اشتغال ۱۰ نفر را فراهم می‌سازد

گل محمدی با بیان اینکه هر هکتار گلخانه زمینه اشتغال ۱۰ نفر را فراهم می‌کند، افزود: سهم گلپایگان در کشت محصولات گلخانه‌ای ۲۸ هکتار است اما برای ۳۰ هکتار موافقت اصولی صادر شده است؛ از طرفی طبق قانون و ضوابط دولتی حتی برای ۳۰۰ متر گلخانه پروانه صادر می‌شود و برای دو هزار متر احداث گلخانه تسهیلات اختصاص می‌یابد.

وی گفت: شخصی سرمایه‌گذار در گلژایگان ۲۰ هکتار زمین کشاورزی خریداری کرده و در حال احداث گلخانه محصولات سبزی و صیفی‌جات است که اشتغال ۲۰۰ نفر را فراهم می‌سازد.

برداشت ۵۰۰ کیلو زعفران در گلپایگان

گل‌محمدی گفت: امسال از میزان سطح زیر کشت ۱۵۰ هکتار باغ گل‌محمدی ۶۰۰ تن گل‌محمدی، از سطح ۴۰ هکتار ۵۰۰ کیلو زعفران و از سطح ۳۰ هکتاری زیر کشت درخت پسته ۳۰ تن پسته برداشت داشتیم.