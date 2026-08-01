حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار: در شبانه روز گذشته بیش از ۲۶۶ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.
وی بیان کرد: در این مدت، ۱۰۴ و ۴۹۵ زائر از کشور خارج شده و ۱۶۱هزار و ۵۶۶ نفر زائر وارد کشور شدهاند.
ایلام - فرماندار مهران از تردد بیش از ۲۶۶ هزار زائر از مرز مهران طی شبانه روز گذشته خبر داد.
حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار: در شبانه روز گذشته بیش از ۲۶۶ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.
وی بیان کرد: در این مدت، ۱۰۴ و ۴۹۵ زائر از کشور خارج شده و ۱۶۱هزار و ۵۶۶ نفر زائر وارد کشور شدهاند.
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