تردد بیش از ۲۶۶ هزار زائر از مرز مهران طی شبانه روز گذشته

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار: در شبانه روز گذشته بیش از ۲۶۶ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.

وی بیان کرد: در این مدت، ۱۰۴ و ۴۹۵ زائر از کشور خارج شده و ۱۶۱هزار و ۵۶۶ نفر زائر وارد کشور شده‌اند.