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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۰

تردد بیش از ۲۶۶ هزار زائر از مرز مهران طی شبانه روز گذشته

تردد بیش از ۲۶۶ هزار زائر از مرز مهران طی شبانه روز گذشته

ایلام - فرماندار مهران از تردد بیش از ۲۶۶ هزار زائر از مرز مهران طی شبانه روز گذشته خبر داد.

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار: در شبانه روز گذشته بیش از ۲۶۶ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.

وی بیان کرد: در این مدت، ۱۰۴ و ۴۹۵ زائر از کشور خارج شده و ۱۶۱هزار و ۵۶۶ نفر زائر وارد کشور شده‌اند.

کد مطلب 6904782

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