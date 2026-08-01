عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز روند بازگشت زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۸ هزار زائر گلستانی با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی جابهجا شدهاند و به مرزهای کشور رفتند.
عادل مصدقی اظهار کرد: با آغاز موج بازگشت زائران، برنامهریزی لازم برای تأمین ناوگان، فروش بلیت و نظارت بر روند جابهجایی مسافران در حال انجام است و خدماترسانی بدون مشکل ادامه دارد.
وی افزود: حدود ۲۰ نفر از نیروهای راهداری و حملونقل جادهای گلستان در قالب تیمهای گشت و پشتیبانی در سکوی گلستان پایانه برکت مستقر شدهاند تا روند خدماترسانی به زائران را مدیریت و پیگیری کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان با اشاره به فعالیت شبانهروزی عوامل حملونقل در این ایام گفت: نیروهای مستقر در شیفتهای مختلف، موضوع تأمین ناوگان، کنترل فروش بلیت و هماهنگی برای بازگشت زائران به استان را دنبال میکنند.
مصدقی ادامه داد: در راستای ارتقای ایمنی تردد زائران، گروههای گشت راهداری گلستان نیز به استان ایلام اعزام شدهاند تا در محورهای منتهی به مرزهای این استان، زیر نظر قرارگاه مرکزی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، در زمینه برقراری تردد ایمن همکاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: این نیروها در قالب چند مرحله اعزام شدهاند و مجموعاً ۲۰ نیروی عملیاتی با هفت دستگاه خودروی راهداری در مأموریتهای مرتبط با خدمترسانی به زائران اربعین حضور دارند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای این ادارهکل برای تسهیل رفتوآمد زائران و بازگشت ایمن آنان به استان به کار گرفته شده و نظارت بر فرآیند جابهجایی تا پایان موج بازگشت ادامه خواهد داشت.
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