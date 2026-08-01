خبرگزاری مهر- گروه استانها: موضوع آزادسازی حریم فلکالافلاک یکی از مهمترین مطالبات فعالان میراث فرهنگی، کارشناسان گردشگری و شهروندان بود؛ مطالبهای که اکنون وارد مرحله اجرا شده و مسئولان استان از آن به عنوان نقطه آغاز تحولی بزرگ در مرکز خرمآباد یاد میکنند.
آنچه امروز در اطراف قلعه فلکالافلاک آغاز شده، صرفاً تخریب چند دیوار یا اجرای چند پروژه عمرانی نیست؛ بلکه طرحی جامع برای بازتعریف رابطه شهر با مهمترین اثر تاریخی خود به شمار میرود.
«فلکالافلاک» به قلب تپنده گردشگری خرمآباد تبدیل میشود
بر اساس برنامهریزی انجامشده، مجموعهای از پروژههای عمرانی، گردشگری، فرهنگی و خدمات شهری به صورت همزمان در محدوده تاریخی فلکالافلاک در حال اجرا است؛ پروژههایی که هدف آنها آزادسازی حریم، افزایش دسترسی عمومی، احیای بافت تاریخی، توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی شهری عنوان شده است.
قرار است که مجموعه فلکالافلاک به قلب تپنده گردشگری، فرهنگ و حیات اجتماعی خرمآباد تبدیل شود.
بر همین اساس، طرحی با عنوان «چهارباغ افلاک» طراحی شد؛ طرحی که قرار است با ایجاد یک محور پیاده، فضای پیرامونی قلعه را به محیطی فرهنگی، گردشگری و شهری تبدیل کند؛ فضایی که مردم بتوانند بدون محدودیت، در اطراف مهمترین اثر تاریخی لرستان حضور پیدا کنند.
پیش از این یکی از موانع ساماندهی حریم فلکالافلاک، استقرار پادگان در بخشی از عرصه پیرامونی این مجموعه تاریخی بود؛ موضوعی که امکان اجرای طرح جامع آزادسازی را محدود کرده بود.
یکی از مهمترین اجزای این طرح، پیادهراهسازی خیابان افلاک است؛ خیابانی که سالها ورودی اصلی قلعه محسوب میشد، اما حجم بالای تردد خودروها، فرصت حضور ایمن و آرام گردشگران را از بین برده بود.
طبق برنامه اعلامشده، این محور با اجرای سنگفرش، ساماندهی مبلمان شهری و حذف ترددهای غیرضروری خودروها، به فضایی مناسب برای پیادهروی، فعالیتهای فرهنگی و حضور گردشگران تبدیل خواهد شد.
احداث «چهارباغ» افلاک در حریم قلعه تاریخی «فلکالافلاک»
سید سعید شاهرخی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه مردم خرمآباد شایسته خدمات والایی هستند، خرمآباد و استان لرستان واقعاً یک گنج بهتماممعنا است، اظهار داشت: خرمآباد و لرستان گنجیاب میخواهد که این فرصتها را برای مردم رونمایی و کشف کند.
وی با بیان اینکه وزیر میراثفرهنگی، در بازدید که از قلعه «فلکالافلاک» و حریم آن داشتند، ایدهشان این بود که این مجموعه در اختیار مردم قرار بگیرد، گفت: در این راستا طراحی بر این شکل شد که حریم این قلعه تاریخی یک «پیادهراه» احداث شود، عنوان آن هم «چهارباغ افلاک» در نظر گرفته شد.
استاندار لرستان، بیان داشت: در این راستا عملیات اجرایی این طرح به همت شهرداری، میراثفرهنگی و همچنین مدیریت و راهبری دفتر فنی استانداری لرستان آغاز شده است.
شاهرخی با تأکید بر اینکه مجموعه مدیران استان، دستبهدست هم دادهاند که یک کار فوقالعاده، نو و ماندگاری را تقدیم مردم عزیز خرمآباد و استان لرستان کنند، افزود: این طرح و مجموعه، بستهای از پروژههای مختلف است که در طول تاریخ خدمات شهری در لرستان و خیلی از استانهای دیگر بینظیر است.
ایجاد محیطی مفرح و زیبا در اطراف قلعه تاریخی «فلکالافلاک»
وی ادامه داد: قرار است «چهارباغی» در اطراف قلعه «فلکالافلاک» ایجاد شود که فوقالعاده زیبا، تأثیرگذار و محیطی مفرح شهری خواهد بد.
استاندار لرستان با بیان اینکه با برداشتن این دیوارها، این قلعه باعظمت دیده میشود، مردم دیگر مرکز شهر را با رنگ و روی دیگری فضای فاخر میبینند، تصریح کرد: طول این «چهارباغ» بیش از شش کیلومتر است که در اطراف قلعه تاریخی «فلکالافلاک» دیده میشود.
احداث ۲ پل در اطراف پل تاریخی «صفوی»
شاهرخی با بیان اینکه همچنین خیابان «افلاک» نیز پیادهراهسازی و سنگفرش میشود، عنوان کرد: مشکلی که در مرکز شهر داریم و مردم از آن گلایه دارند، بحث ترافیک است، با طراحی که شهرداری انجام داده و همچنین همکاری قرارگاه خاتم و آقای «قاضی» خیر خرمآبادی، دو پل در اطراف پل تاریخی «صفوی» قرار است احداث شوند.
احداث ۸ پروژه گردشگری و عمرانی در مرکز شهر خرمآباد
وی بیان داشت: در مجموع حدود هشت پروژه همزمان در مرکز شهر خرمآباد در حال اجرا است، پیشبینی ما این است که یکی از سرزندهترین اماکن شهر خرمآباد همین اطراف قلعه «فلکالافلاک» خواهد بود.
استاندار لرستان، تأکید کرد: بازآفرینی شهری به معنای واقعی و کامل در این محل انجام خواهد شد. در این محل رونمایی از تاریخ، تمدن و پیشینه لرستان و خرمآباد با اجرای این طرح صورت خواهد گرفت.
شاهرخی، ادامه داد: علاوه بر پروژههای پیرامونی قلعه «فلکالافلاک»، در داخل آن هم یک مشاور در نظر گرفته شده تا ظرفیتهای آن نیز برای گردشگران و مردم رونمایی شود.
وی گفت: در آینده پروژههای دیگری نیز به هشت پروژه در دست اجرا اضافه خواهد شد.
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