عبدالسلام: امنیت عربستان در گرو پایان تجاوز به یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده یمن تاکید کرد که عربستان سعودی باید بداند نزدیک ترین راه به تحقق امنیت در این کشور بستن پرونده تجاوز علیه یمن و لغو محاصره این کشور به صورت کامل است.

وی اضافه کرد: رژیم سعودی باید مسئولیت کامل پیامدهای تجاوز و تداوم محاصره یمن را بپذیرد.

از سوی دیگر مرکز هماهنگی های عملیات انسانی در صنعا اعلام کرد که هیچ اقدامی برای اعمال تعرفه بر کشتی های عبوری از تنگه باب المندب صورت نگرفته و عبور از این گذرگاه راهبردی همچنان رایگان است.

لازم به ذکر است که جنبش انصارالله یمن در واکنش به تجاوزات عربستان سعودی ممنوعیت عبور کشتی های وابسته به این کشور از تنگه مذکور را اعلام کرده است.