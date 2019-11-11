به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد میرعمادی در شورای سیاست گذاری، پشتیبانی و هماهنگی فعالیت های مهدوی با اشاره به اینکه دشمنان در تحلیل های خود مساله عاشورا، غدیر و مهدویت را به عنوان سه عنصر موفقیت انقلاب و نظام اسلامی مطرح کرده‌اند، اظهار داشت: ولایت و باور امام از اعتقادات دینی و عمیق ما است که به حیات امام زمان (عج) و وجود آن حضرت زنده ایم و موفقیت ما به برکت ایشان است.

وی با اشاره به تاثیرگذاری اعتقاد به امام در زندگی انسان‌ها تصریح کرد:‌ این مهم در گذشته در زندگی فردی خیلی مهم بود به نحوی که افراد با توسل به امام زمان(عج) معنویت می یافتند.

نماینده ولی فقیه در لرستان ادامه داد: در هر دوره ای که اعتقاد به امام زمان (عج) در زندگی اجتماعی نقش آفرینی کرده، دشمنان برای کاهش این باور تلاش کرده اند و به همین دلیل در طول تاریخ افرادی برای گمراه کردن مردم، ادعای امامت و ارتباط با امام (عج) را داشتند.

آیت الله میرعمادی گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اعتقاد به امام و مهدویت نه فقط در زندگی فردی بلکه در حوزه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما نقش آفرین و برجسته شد.

وی افزود: اکنون این اعتقاد و باور به منصه ظهور رسیده که انقلاب زمینه ساز ظهور امام زمان (عج) است و تا به امروز نیز با این هدف پیش رفته ایم.

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به ۴۰ سال فعالیت فرهنگی و دینی در خصوص مهدویت اظهار داشت:‌ رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب ترسیم دیگری از مساله امام زمان ارایه دادند و ما در این مرحله به دنبال ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای ظهور امام و ولایت ایشان هستیم.

آیت الله میرعمادی اضافه کرد: پیروزی انقلاب اسلامی عصر جدید را آغاز و مفهوم قدرت را عوض کرد چراکه در گذشته، قدرت را در سلاح، تجهیزات نظامی و ثروت می دانستند اما امروز این مهم در توده مردم نهفته است.

وی، قدرت لایزال الهی را بالاترین قدرت ها دانست و تصریح کرد: انقلاب اسلامی در جنگ، تحریم و مساله هسته ای معادلات را بر هم زد و امروز در شرایطی هستیم که می توانیم برای آینده برنامه داشته باشیم چراکه تجربه ۴۰ سال گذشته، توانمندی، نیرو و امکانات داریم.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه فعالیت های مهدوی در ۴۰ سال دوم باید رنگ و شکل دیگری داشته باشد، اظهار داشت:‌ این مهم نباید به برگزاری جشن و مراسم و وپلاکارد خلاصه شود.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: در گام دوم باید بحث هدایت انقلاب به سمت ظهور و آمادگی، تلاش و جهت دهی فعالیت‌ها سوق داده شود.

وی گفت: در این راستا دستگاه‌های مختلف همچون دادگستری، نیروی انتظامی و سپاه، دانشگاهها و جریانات سیاسی و احزاب می‌توانند با ایجاد عدالت عمومی، امنیت، حرکت های علمی و سیاسی در راستای تحقق سبک زندگی معنوی برخاسته از مهدویت تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در لرستان افزود: اثر این اقدام، تداوم انقلاب، معنویت مردم و توجه جامعه به امام زمان(عج) است.