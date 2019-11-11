شهمیرزاد پایلوت «گردشگری باغ شهری» کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان فرمانی در دیدار پیش از ظهر دوشنبه خود با اعضای هیئتمدیره انجمن دوست داران کتاب شهمیرزاد به میزبانی کتابخانه عمومی این شهر، ضمن بیان اینکه رونق صنعت گردشگری نیازمند مشارکت بخش خصوصی و انجمنهای مردمنهاد است، تأکید کرد: شهمیرزاد یکی از دو شهر نمونه گردشگری استان سمنان و منطقه منحصربهفردی ازلحاظ باغ شهری و گردشگری این حوزه حتی در عرصه بینالمللی محسوب میشود.
وی باغ شهر بودن شهمیرزاد را مهمترین ویژگی گردشگری در این شهر نمونه گردشگری بینالمللی دانست و افزود: کوچهباغ، طبیعت و دیوارهها از دیگر نقاط جذاب گردشگری در شهمیرزاد است که با استفاده از ظرفیت آن میتوان توسعه گردشگری را حتی به استان سمنان هدیه کرد که این امر البته نیازمند توجه ویژه انجمنها و نهادهای خصوصی و مردمی است.
ضرورت همراهی بخش خصوصی در برگزاری جشنوارههای گردشگری
رئیس میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مهدیشهر، بابیان اینکه معرفی آدابورسوم، سنن، سبک زندگی و جاذبههای شهمیرزاد یکی از راههای توسعه گردشگری در این منطقه است، تأکید کرد: این امر با مشارکت مردم، نهادهای مردمی، اهالی فرهنگ و قلم و رسانه و ... میسر میشود.
فرمانی با اشاره به برگزاری جشنوارههای مختلف در شهرستان مهدیشهر با همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهمثابه یک ضرورت درزمینهٔ توسعه گردشگری و به دنبال آن توسعه اقتصادی، گفت: معرفی ظرفیتهای گردشگری و رونق صنعت نیازمند اعتبار است که بهتنهایی و با بودجههای دولتی پاسخگو نیست.
وی با تأکید بر توجه بیشتر به دیدگاه علمی و تخصصی در حوزه گردشگری تصریح کرد: تغییر نگرش و نگاه به حوزه درآمدزای گردشگری میتواند منجر به رونق و توسعه آن شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار اعضای هیئتمدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد ثبت و احیای آدابورسوم، حفظ آثار تاریخی و طبیعی را از اهداف و برنامههای این انجمن عنوان کردند؛ همچنین توجه بیشتر به توسعه گردشگری و تقویت سرمایههای اجتماعی برای همراهی در حفظ میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی از دیگر موارد مطرحشده در این نشست بود.
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