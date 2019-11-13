خون شیعه و سنی امروز در هم تنیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید حسن مرتضوی، فرمانده قرارگاه عملیاتی منطقه شمال شرق کشور، پیش از ظهر امروز در همایش پیامبر رحمت، محور تمدن نوین اسلامی، ویژه علما و روحانیون اهل تشیع و تسنن استان‌های خراسان رضوی که در تالار این هیثم دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: در شرایطی هستیم که به وسعت جبهه مقاومت اسلامی، به وسیله هدایت ولی فقیه در امنیت کامل به سر می بریم، همه تکنولوژی های برتر دشمن مغلوب اراده ماست و اگر گاهی بیگانگان تصمیمی دارند، در نطفه خفه می شود.

سردار مرتضوی تصریح کرد: همانطور که اهل سنت اولی الامر را در مذهب خود فصل الخطاب می دانند، شیعه ولی فقیه را فصل الخطاب قرار داده است، امروز محور وحدت، تکیه بر فرامین اولو الامر است. بنابراین در رسیدن به تمدن جهانی اسلامی، همه مذاهب باید همکاری‌کنند تا همه دنیا از لذت چنین تمدنی بهره مند شوند. علمای بصیر و حاضر در میدان از اهل سنت و تشیع با هوشمندی در جهت خنثی سازی نقشه دشمنان تلاش می کنند و اگر امروز دشمن با لباس علمای شیعه و اهل سنت حاضر می شود، برای تفرقه در صفوف مسلمانان است.

فرمانده قرارگاه ثامن الائمه (ع) در خصوص تلاش دشمن برای شناسایی راه های تفرقه در بین مسلمانان، ابراز کرد: امروز در رژیم منحوس صهیونیست بیش از ۷۰ مرکز اسلام شناسی تشکیل می شود، تا بتوانند برای تفرقه و اختلاف برنامه ریزی کنند. علمای بزرگوار باید این درایت و هوشمندی را به جامعه منتقل کنند تا هیچ لایه ای از جامعه دستخوش این تفرقه و اختلاف نشود.

سردار مرتضوی افزود: مسلمانان امروز از سواحل شرقی مدیترانه تا اعماق اقیانوس هند در حال تشکیل امت واحده هستند، به همین دلیل مرجع تقلید بلند پایه شیعه برادران اهل سنت را از خود می داند و مقام معظم رهبری با دید والای خود اهانت به مقدسات اهل سنت را حرام می دانند، این موارد باید به طبقات جامعه منتقل شود. خون شیعه و سنی امروز در هم تنیده شده است.

سردار مرتضوی گفت: شهید شوشتری جان خود را تقدیم کرد تا پایه های وحدت استحکام یاید، اگر وحدتی بود، در سایه وحدت خدمت فراهم است، هر زمان وحدت و خدمت در کنار هم قرار گرفت امنیت پایدار شکل می‌گیرد، و این آرمانی بود که شهید شوشتری برای آن جان خود را فدا کرد.