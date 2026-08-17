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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در بوشهر

خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در بوشهر

بوشهر- فرماندار بوشهر از عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در محدوده پایگاه هوایی بوشهر خبر داد.

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انفجار روز سه‌شنبه بیست و هفتم مردادماه، در قالب عملیات خنثی‌سازی و کنترل شده با هماهنگی انجام می‌شود و جای نگرانی نیست.

فرماندار بوشهر از اجرای عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی در تاریخ بیست و هفتم مردادماه از ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر در حوالی پایگاه هوایی خبر داد و تأکید کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترل‌شده بوده و جای نگرانی برای شهروندان عزیز نیست.

فرماندار بوشهر ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاک‌سازی و تأمین ایمنی شهر بوشهر، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیم‌های خنثی‌سازی قرار گرفته است.

کد مطلب 6919721

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