سه نماینده ایران فردا حریفان خود در آسیا را خواهند شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، هیجان برای قرعهکشی مرحله لیگ لیگ نخبگان آسیا ۲۷- ۲۰۲۶ که روز سهشنبه در کوالالامپور مالزی برگزار میشود، به اوج رسیده است.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: در سومین دوره این رقابتها پس از تغییر فرمت، تعداد تیمهای حاضر به ۳۲ تیم افزایش یافته؛ یعنی هشت تیم بیشتر از دوره قبل. سهم مناطق شرق و غرب آسیا نیز هر کدام چهار سهمیه افزایش پیدا کرده است.
ژاپن و عربستان سعودی هر کدام با پنج تیم در این مسابقات حضور خواهند داشت. الاتحاد عربستان و گامبا اوساکا ژاپن، دو قهرمان سابق آسیا، پس از عبور از مرحله مقدماتی به این جمع اضافه شدند.
الاهلی عربستان که دو دوره متوالی قهرمان این رقابتها شده، به دنبال ثبت یک رکورد تاریخی است تا به نخستین تیمی تبدیل شود که برای سومین سال متوالی جام قهرمانی را بالای سر میبرد.
هدایت الاهلی در این فصل بر عهده مارینو پوشیچ سرمربی بوسنیایی، است که پس از جدایی ماتیاس یایسل و انتقال این مربی آلمانی به نیوکاسل انگلیس، هدایت تیم عربستانی را بر عهده گرفته است.
الاهلی برای رسیدن به سومین قهرمانی متوالی، باید با هشت قهرمان سابق آسیا رقابت کند؛ العین امارات، الهلال و الاتحاد عربستان، السد قطر، گامبا اوساکا و کاشیما آنتلرز ژاپن و چونبوک هیوندای موتورز و پوهانگ استیلرز کره جنوبی تیمهایی هستند که سابقه قهرمانی در این رقابتها را دارند.
الشمال قطر و کیوتو سانگا ژاپن برای نخستین بار در رقابتهای قارهای حضور پیدا میکنند. همچنین القادسیه عربستان و کونگ آن هانوی ویتنام برای نخستین بار در بالاترین سطح رقابتهای باشگاهی آسیا به میدان خواهند رفت.
مرحله لیگ از ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) آغاز میشود و ۱۷ فوریه (۲۸ بهمن) به پایان خواهد رسید. دیدارهای رفت و برگشت مرحله یکهشتم نهایی نیز در ماه مارس برگزار میشود.
مراحل پایانی لیگ نخبگان آسیا ۲۰۲۶/۲۷ به میزبانی عربستان سعودی برگزار خواهد شد. این مرحله از ۲۳ آوریل تا اول مه ادامه خواهد داشت.
قهرمان لیگ نخبگان آسیا همچنین سهمیه حضور در پلیآف آفریقا-آسیا-اقیانوسیه ۲۰۲۷ را به دست میآورد؛ دیداری که به عنوان مسابقه افتتاحیه جام بینقارهای فیفا ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد.
دو تیم استقلال و تراکتور دو نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا هستند که فردا حریفان خود در مرحله گروهی را خواهند شناخت و تیم گل گهر هم تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ است که این تیم هم فردا حریفان مرحله گروهی خود را خواهد شناخت.
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