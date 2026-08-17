https://mehrnews.com/x3cPZV ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ کد مطلب 6919677 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ تجمع مردم یاسوج در صد و هفتادمین شب اقتدار و همدلی یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و هفتادمین شب اقتدار و همدلی برگزار شد. دریافت 163 MB کد مطلب 6919677 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود طنین نوای دف و مولودی خوانی در اجتماع شبانه مردم سنندج اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج جنگ رمضان تجمع مردمی
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