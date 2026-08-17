به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، بلیت‌فروشی کنسرت علیرضا قربانی در تاریخ ۳۰ و ۳۱ مرداد و یک شهریور ۱۴۰۵ از شامگاه روز دوشنبه ۲۶ مرداد در سامانه ایران تیک آغاز می‌شود

این کنسرت هر شب ساعت ۲۱ در آمفی تئاتر روباز سعدی در نمایشگاه بین‌المللی شیراز برگزار می‌شود.

کنسرت شیراز علیرضا قربانی با رپرتواری متفاوت و قطعات جدید همراه خواهد بود.

کنسرت شیراز، دومین کنسرت علیرضا قربانی در سال‌جاری خواهد بود. او خرداد ماه ۱۲ اجرا در سالن شهریار تبریز مهمان مردم این شهر بود که با استقبال مخاطبان نیز مواجه شد.

گروه برگزار کننده کنسرت از تمامی علاقه‌مندان درخواست کرده تا بلیت‌های خود را از هیچ درگاه و روش دیگری خریداری نکنند.