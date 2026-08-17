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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

تاریخ بلیت‌فروشی کنسرت شیراز علیرضا قربانی اعلام شد

تاریخ بلیت‌فروشی کنسرت شیراز علیرضا قربانی اعلام شد

بلیت فروشی فصل جدید کنسرت های علیرضا قربانی که قرار است اواخر مرداد و اوایل شهریور در شهر شیراز برگزار شود، از شامگاه دوشنبه ۲۶ مرداد آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، بلیت‌فروشی کنسرت علیرضا قربانی در تاریخ ۳۰ و ۳۱ مرداد و یک شهریور ۱۴۰۵ از شامگاه روز دوشنبه ۲۶ مرداد در سامانه ایران تیک آغاز می‌شود

این کنسرت هر شب ساعت ۲۱ در آمفی تئاتر روباز سعدی در نمایشگاه بین‌المللی شیراز برگزار می‌شود.

کنسرت شیراز علیرضا قربانی با رپرتواری متفاوت و قطعات جدید همراه خواهد بود.

کنسرت شیراز، دومین کنسرت علیرضا قربانی در سال‌جاری خواهد بود. او خرداد ماه ۱۲ اجرا در سالن شهریار تبریز مهمان مردم این شهر بود که با استقبال مخاطبان نیز مواجه شد.

گروه برگزار کننده کنسرت از تمامی علاقه‌مندان درخواست کرده تا بلیت‌های خود را از هیچ درگاه و روش دیگری خریداری نکنند.

کد مطلب 6919121
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • یکتا شکری پور IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      2 0
      پاسخ
      خیلی خوبه
    • امیر علی IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      عالی هست

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