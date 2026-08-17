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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

اربعین تدفین رهبر شهید با حضور عوامل «محفل» در مشهد برگزار می شود

اربعین تدفین رهبر شهید با حضور عوامل «محفل» در مشهد برگزار می شود

مشهد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: اربعین تدفین رهبر شهید با حضور عوامل «محفل» امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه در عرصه میدان شهدای مشهد برگزار می شود.

حجت الاسلام مرتضی همتی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت تشکل های مردمی و حمایت و پشتیبانی دستگاه های فرهنگی و متولی امر اربعین تدفین رهبر شهید با حضور عوامل «محفل» امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه در عرصه میدان شهدای مشهد برگزار می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با قدردانی از زحمات نهادهای فرهنگی و پشتیبان در برگزاری هرچه پرشکوهتر این مراسم افزود: برای پرشکوه برگزار شدن این برنامه، از برنامه فاخر محفل با داوران عزیز و مجموعه برنامه‌سازانش دعوت کردیم تا در مشهد مقدس حضور داشته باشند.

وی افزود: امیدواریم مشهدی‌ها بتوانند برنامه درخور شأنی را برای مراسم چهلم تدفین امام شهید انقلاب در مشهد مقدس اجرا کنند.

همتی فر از عموم مردم مشهد دعوت کرد با برنامه‌ریزی و همراه با خانواده در این مراسم حاضر شوند.

گفتنی است؛ این مراسم امروز دوشنبه بیست و شش مرداد، بعد از نماز مغرب و عشاء در عرصه میدان شهدا برگزار می‌شود.

کد مطلب 6919074

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