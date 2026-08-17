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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

حماسه‌آفرینی مردم ارومیه به ایستگاه ۱۷۰ رسید

حماسه‌آفرینی مردم ارومیه به ایستگاه ۱۷۰ رسید

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در ادامه شب های اقتدار ملی و در حمایت از نیروهای مسلح در میدان ولایت فقیه تحمع کردند.

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کد مطلب 6919714

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