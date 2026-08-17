https://mehrnews.com/x3cQ2G ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ کد مطلب 6919714 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ حماسهآفرینی مردم ارومیه به ایستگاه ۱۷۰ رسید ارومیه - مردم ولایی ارومیه در ادامه شب های اقتدار ملی و در حمایت از نیروهای مسلح در میدان ولایت فقیه تحمع کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6919714 کپی شد مطالب مرتبط اهتمام ویژه علامه مجلسی به احیای جایگاه حدیث در منظومه معرفت دینی صد و هفتادمین قرار مردم سملقان در میدان یکصد و هفتادمین شب تجمع حماسی مردم اردستان صد و هفتادمین موج حضور بجنوردیها در میدان صد و هفتادمین تجمع شبانه گرگان برگزار شد یکصد و هفتاد شب از میدان داری لنگرودیها گذشت برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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