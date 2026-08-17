حضور دستیار برانکو در استقلال قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، از ابتدای حضور خود در این تیم بر تقویت کادر فنی با جذب یک مربی خارجی تأکید داشته و در همین راستا مدیران باشگاه نیز مذاکرات برای جذب گزینه مدنظر سرمربی آبی‌پوشان را دنبال کرده‌اند.

در همین حال، استقلالی‌ها مذاکرات مثبتی با ماریو توکیچ دستیار سابق برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس، داشته‌اند و به توافقات لازم برای حضور این مربی در جمع آبی‌پوشان نزدیک شده‌اند.

طبق اعلام علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، توکیچ قرار است به‌زودی راهی تهران شود تا پس از انجام مراحل نهایی، قرارداد خود را با استقلال به امضا برساند.

در صورت نهایی شدن این توافق، توکیچ در کنار اوزجان بیزاتی به عنوان دومین مربی خارجی کادر فنی استقلال فعالیت خواهد کرد و به کادر بختیاری‌زاده اضافه می‌شود.