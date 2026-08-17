مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران امشب در حرم امام رضا(ع) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، برنامههای بزرگداشت آن رهبر شهید در اقصینقاط کشور برگزار میشود.
به همین مناسبت امشب و در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی مراسم بزرگداشت و گرامیداشت آقای شهید ایران برگزار میشود.
این برنامه از ساعت ۱۹:۲۰ با تلاوت قرآن و قرائت امینالله توسط مهدی سلحشور آغاز میشود و در ادامه، آیتالله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امامجمعه مشهد به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.
پایانبخش این مراسم نیز با مرثیهسرایی توسط میثم مطیعی همراه خواهد بود.
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