مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران امشب در حرم امام رضا(ع) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، برنامه‌های بزرگداشت آن رهبر شهید در اقصی‌نقاط کشور برگزار می‌شود.

به همین مناسبت امشب و در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی مراسم بزرگداشت و گرامیداشت آقای شهید ایران برگزار می‌شود.

این برنامه از ساعت ۱۹:۲۰ با تلاوت قرآن و قرائت امین‌الله توسط مهدی سلحشور آغاز می‌شود و در ادامه، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام‌جمعه مشهد به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

پایان‌بخش این مراسم نیز با مرثیه‌سرایی توسط میثم مطیعی همراه خواهد بود.