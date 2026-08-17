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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران امشب در حرم امام رضا(ع) برگزار می شود

مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران امشب در حرم امام رضا(ع) برگزار می شود

مشهد- مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین آقای شهید ایران شامگاه دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، برنامه‌های بزرگداشت آن رهبر شهید در اقصی‌نقاط کشور برگزار می‌شود.

به همین مناسبت امشب و در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی مراسم بزرگداشت و گرامیداشت آقای شهید ایران برگزار می‌شود.

این برنامه از ساعت ۱۹:۲۰ با تلاوت قرآن و قرائت امین‌الله توسط مهدی سلحشور آغاز می‌شود و در ادامه، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام‌جمعه مشهد به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

پایان‌بخش این مراسم نیز با مرثیه‌سرایی توسط میثم مطیعی همراه خواهد بود.

کد مطلب 6919249

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    نظرات

    • نیکو IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      2 5
      پاسخ
      ای ایرانی ترین رهبر داغت هیچ وقت سرد نمیشه چون جنسه حسین ع
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      2 1
      پاسخ
      عجیبه اقای مظلوم نوحه سکینه س دوست داشت شب وفاته سکینه خاتونه س

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