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۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۱۴:۲۴

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس خبر داد

محکومیت ۶ میلیاردی برای شرکت متخلف دکوراسیون منزل

محکومیت ۶ میلیاردی برای شرکت متخلف دکوراسیون منزل

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه ۶ میلیارد ریالی یک شرکت دکوراسیون به دلیل گرانفروشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به تعزیرات حکومتی و شکایت از یک شرکت فروشنده دکوارسیون منزل در مورد گرانفروشی، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: شاکی ادعا داشت که بابت دکوراسیون منزل خود به فروشگاه این شرکت مراجعه و تعدادی اقلام را به قیمت گزافی خریداری کرده و از این بابت تقاضای احقاق حق خود را داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از احضار مسئول این شرکت خبر داد و افزود: پرونده برای کارشناسی دقیق و بررسی موضوع گرانفروشی به کارشناس ارجاع که با اعلام نظریه کارشناسی مبنی بر دو میلیارد ریال گرانفروشی در کالاهای فروخته شده، تخلف این شرکت محرز شد.

مبشری تصریح کرد: نهایتا شعبه رسیدگی کننده، مسئول این شرکت را به استرداد دو میلیارد ریال به شاکی پرونده و جریمه ۴ میلیارد ریالی در حق دولت محکوم کرد که این حکم توسط شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان نیز تایید شد.

کد مطلب 4771424

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