راندمان آبیاری به ۴۵ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری در اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران در دانشگاه ارومیه، اظهار داشت: میزان بارش ها بر اساس آمار در کشور به شدت کاهش پیدا کرده (به استثنائ سال ۹۸-۹۷) و سال زراعی ۹۶-۹۷ بدترین سال از نظر بارش بوده است.

وی با تاکید بر این که با توجه به بحث خشکسالی در کشور نیاز به تدابیر جدی در موضوع آب وجود دارد، گفت: تعداد حلقه چاه های کشور از ۵۰ هزار حلقه در سال ۱۳۵۲ به حدود ۸۰۰ هزارحلقه رسیده است که نیمی از این چاه ها غیرمجاز هستند و بالاترین میزان آن مربوط به استان آذربایجان غربی است.

اکبری ادامه داد: به عبارت دیگر اگر دشت های کشور را نادیده بگیریم به ازای هر یک کیلومتر یک حلقه چاه در کشور حفر شده است.

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که برای حفظ دریاچه ارومیه هیچ راهی جز افزایش بهره وری نداریم، خاطرنشان ساخت: بحث خاک در کشور مورد غفلت قرارگرفته به طوری که حدود ۶۰ درصد خاک های کشاورزی کمتر از یک درصد مواد آلی دارند و این امر توان تولید را پایین می آورد.

اکبری تصریح کرد: در نتیجه اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی راندمان آبیاری از ۳۹ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته و بهره وری فیزیکی آب کشاورزی از ۹۲۰ گرم محصول به ازای یک مترمکعب آب به ۱۴۵۰گرم رسیده است.

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در حوضه دریاچه ارومیه و در استان های کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هیچ گونه محدودیت اعتباری برای توسعه سامانه های نوین آبیاری قائل نشده ایم.

وی گفت: حکمرانی آب باید از بخش دولتی به بهره برداران و بخش خصوصی واگذار شود.