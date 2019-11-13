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۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۱۵:۰۷

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

راندمان آبیاری به ۴۵ درصد افزایش یافته است

راندمان آبیاری به ۴۵ درصد افزایش یافته است

معاون وزیرجهاد گفت: در نتیجه اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی راندمان آبیاری از ۳۹ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری در اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران در دانشگاه ارومیه، اظهار داشت: میزان  بارش ها بر اساس آمار در کشور به شدت کاهش پیدا کرده (به استثنائ سال ۹۸-۹۷) و سال زراعی ۹۶-۹۷ بدترین سال از نظر بارش بوده است.

وی با تاکید بر این که با توجه به بحث خشکسالی در کشور نیاز به تدابیر جدی در موضوع آب وجود دارد، گفت: تعداد حلقه چاه های کشور از ۵۰ هزار حلقه در سال ۱۳۵۲ به حدود ۸۰۰ هزارحلقه رسیده است که نیمی از این چاه ها غیرمجاز هستند و بالاترین میزان آن مربوط به استان آذربایجان غربی است.

اکبری ادامه داد: به عبارت دیگر اگر دشت های کشور را نادیده بگیریم به ازای هر یک کیلومتر یک حلقه چاه در کشور حفر شده است.

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که برای حفظ دریاچه ارومیه هیچ راهی جز افزایش بهره وری نداریم، خاطرنشان ساخت: بحث خاک در کشور مورد غفلت قرارگرفته به طوری که حدود ۶۰ درصد خاک های کشاورزی کمتر از یک درصد مواد آلی دارند و این امر توان تولید را پایین می آورد.

اکبری تصریح کرد: در نتیجه اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی راندمان آبیاری از ۳۹ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته و بهره وری فیزیکی آب کشاورزی از ۹۲۰ گرم محصول به ازای یک مترمکعب آب به ۱۴۵۰گرم رسیده است.

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در حوضه دریاچه ارومیه و در استان های کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هیچ گونه محدودیت اعتباری برای توسعه سامانه های نوین آبیاری قائل نشده ایم.

وی گفت: حکمرانی آب باید از بخش دولتی به بهره برداران و بخش خصوصی واگذار شود.

کد مطلب 4771454

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