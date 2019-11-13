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۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۱۷:۴۳

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

افتتاح و بهره برداری سه مدرسه در کهگیلویه و بویراحمد

افتتاح و بهره برداری سه مدرسه در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و بهره برداری سه مدرسه با مشارکت بنیاد علوی خبر داد.

پیروز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: افتتاح مدرسه سه کلاسه روستای القچین علیا چرام، افتتاح مدرسه دو کلاسه تنگ هیگون کهگیلویه و بهره برداری از مدرسه دو کلاسه ابتدایی نهضت آباد کهگیلویه از این موارد است.

کرمی تصریح کرد: مدرسه نهضت آباد شهرستان کهگیلویه در ۱۲۰۰ متر مساحت کل و زیربنای ۱۳۸ به بهره برداری می رسد.

وی افزود: محوطه سازی پروژه در ۱۰۰۰ متر ربع و با ۴۳۰ میلیون تومان عملیاتی می شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان به ساخت مدرسه القچین چرام اشاره کرد و بیان داشت: مساحت زمین پروژه ۸۰۰ متر مربع بوده و با ۵۵۰ میلیون تومان و زیربنای ۲۹۸ متر افتتاح خواهد شد.

کرمی افتتاح مدرسه تنگ هیگون کهگیلویه با اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان را از دیگر پروژه های تکمیل شده دانست و گفت: مساحت کل پروژه ۵۰۰ متر و در ۱۳۸ متر زیربنا ساخته شده است.

وی افزود: این پروژه ها روز پنجشنبه با حضور مسئولین و مردم افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 4771707

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