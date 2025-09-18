اصلاح ۱۵۰۰ متر شبکه آب روستایی در شهرستان چرام

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر علی‌پور عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از پایان اصلاح شبکه روستایی در شهرستان چرام خبر داد.

وی گفت: این تعمیرات به منظور جلوگیری از تنش آبی و کاهش هدر رفت آب هم چنین ارتقا کیفی و کمی آبرسانی در روستاهای القچین سفلی، شیرازی و تمبی انجام شد.

مدیر امور آبفای چرام بیان کرد: بیش از ۱۵۰۰ متر شبکه آب در مناطق روستایی این شهرستان اصلاح و نوسازی شده است.

علیپور بیان کرد: از این میزان ۸۰۰ متر مربوط به روستای القچین سفلی، ۶۰۰ متر روستای شیرازی و ۱۰۰ متر روستای تمبی بوده که با هدف ارتقا کیفی و کمی آب‌رسانی انجام شده است.

وی یادآور شد: این اقدام تأثیر مهمی در بهبود وضعیت تأمین آب و صرفه جویی در منابع آبی منطقه خواهد داشت و آمادگی خدمات دهی پایدارتر به ساکنان روستاهای تحت پوشش امور آبفای چرام را فراهم می‌کند.