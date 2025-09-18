  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

اصلاح ۱۵۰۰ متر شبکه آب روستایی در شهرستان چرام

اصلاح ۱۵۰۰ متر شبکه آب روستایی در شهرستان چرام

دهدشت-مدیر آبفای چرام گفت: ۱۵۰۰ متر از شبکه آب روستاهای القچین، شیرازی و تمبی این شهرستان اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر علی‌پور عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از پایان اصلاح شبکه روستایی در شهرستان چرام خبر داد.

وی گفت: این تعمیرات به منظور جلوگیری از تنش آبی و کاهش هدر رفت آب هم چنین ارتقا کیفی و کمی آبرسانی در روستاهای القچین سفلی، شیرازی و تمبی انجام شد.

مدیر امور آبفای چرام بیان کرد: بیش از ۱۵۰۰ متر شبکه آب در مناطق روستایی این شهرستان اصلاح و نوسازی شده است.

علیپور بیان کرد: از این میزان ۸۰۰ متر مربوط به روستای القچین سفلی، ۶۰۰ متر روستای شیرازی و ۱۰۰ متر روستای تمبی بوده که با هدف ارتقا کیفی و کمی آب‌رسانی انجام شده است.

وی یادآور شد: این اقدام تأثیر مهمی در بهبود وضعیت تأمین آب و صرفه جویی در منابع آبی منطقه خواهد داشت و آمادگی خدمات دهی پایدارتر به ساکنان روستاهای تحت پوشش امور آبفای چرام را فراهم می‌کند.

کد خبر 6593830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها