هند خواستار جلوگیری از کاهش تولید نفت اوپک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هند از «سازمان کشورهای تولید کننده نفت»، اوپک، خواسته است تا از کاهش تولید نفت اعضای خود در ماه‌های آتی جلوگیری کند.

وزارت نفت و گاز هند کاهش تولید کشورهای عضو اوپک را باعث متضرر شدن مصرف کنندگان عنوان کرده است.

هند از اوپک خواسته است تا قیمت نفت به گونه‌ای باشد تا هم به نفع مصرف کننده و هم تولید کنندگان باشد.

هند ۸۰ درصد نفت خود را از کشورهای عضو اوپک تامین می‌کند و افزایش قیمت نفت اوپک منابع این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وزارت نفت و گاز هند در عین حال اعلام کرده در تلاش است تا بتواند بخشی از نفت خام مورد نیاز خود را از روسیه تامین کند و در این ارتباط افزوده است که در تلاش برای آوردن نفت روسیه به صنایع هندی است.