رضا عبدی هنرمند رادیو درگذشت/تشییع روز ۲۶ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، رضا عبدی گوینده، صداپیشه و بازیگر برنامه «صبح جمعه» رادیو صبح امروز پنجشنبه ۲۳ آبان دارفانی را وداع گفت.

بیشترین فعالیت وی به برنامه های صبح جمعه رادیو ایران بازمی گردد.

پیکر زنده یاد عبدی یکشنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۰ صبح از مقابل ساختمان شهدای رادیو به سمت بهشت زهرا (س) تشییع می شود.

به گزارش مهر، رضا عبدی گوینده پیشکسوت رادیو و برنامه «جمعه ایرانی» بود که با تعطیلی این برنامه، حضوری جدی در برنامه های رادیویی نداشت.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند باسابقه و مطرح را به جامعه هنری و خانواده وی تسلیت می گوید.