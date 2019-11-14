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۲۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۶:۲۱

وداع با صدای «جمعه ایرانی»؛

رضا عبدی هنرمند رادیو درگذشت/تشییع روز ۲۶ آبان

رضا عبدی هنرمند رادیو درگذشت/تشییع روز ۲۶ آبان

پیکر زنده یاد رضا عبدی یکشنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۰ صبح از مقابل ساختمان شهدای رادیو به سمت بهشت زهرا (س) تشییع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، رضا عبدی گوینده، صداپیشه و بازیگر برنامه «صبح جمعه» رادیو صبح امروز پنجشنبه ۲۳ آبان دارفانی را وداع گفت.

بیشترین فعالیت وی به برنامه های صبح جمعه رادیو ایران بازمی گردد.

پیکر زنده یاد عبدی یکشنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۰ صبح از مقابل ساختمان شهدای رادیو به سمت بهشت زهرا (س) تشییع می شود.

به گزارش مهر، رضا عبدی گوینده پیشکسوت رادیو و برنامه «جمعه ایرانی» بود که با تعطیلی این برنامه، حضوری جدی در برنامه های رادیویی نداشت.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند باسابقه و مطرح را به جامعه هنری و خانواده وی تسلیت می گوید.

کد مطلب 4772407
عطیه موذن

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    نظرات

    • سید آوات زهرایی IR ۲۰:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
      2 0
      پاسخ
      هرگز خنده هایی را که بر لبان ما نشاندی از خاطرمان نخواهد رفت و این در کتاب فرشتگان مامور مکتوب است امید است خداوند تو را بخاطر این همه لحظات و خاطرات خوش مورد رحمت قرار دهد. لحن تو ماندگار است آقای عبدی

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