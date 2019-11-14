کمبودهای دارویی کشور یک سوم سال گذشته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی شامگاه پنج شنبه در آیین افتتاح ساختمان موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان با بیان اینکه معلول یک موجود بدون توانمندی نیست، اظهار داشت: در وجود تک تک معلولین توانمندی هایی نهفته است که هر کدام از آن ها می تواند الگویی برای دیگر افراد جامعه باشد.

وی با اشاره به اینکه خانواده هایی که معلول در آنها وجود دارد نباید ناراحتی بابت تامین هزینه های خاص معلولین داشته باشند، ابراز داشت: دولت و خیرین در این مهم می توانند کمک قابل توجهی به خانواده ها داشته باشند.

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات دولت برای حمایت از معلولین و توانیاب ها تصریح کرد: با وجود تمام مشکلات،با کمک خیرین برای ارائه خدمات به معلولین تمام تلاش خود را به کار می بندیم.

وی افزود: تا پایان سال هر هفته ۵۰ پروژه بهداشتی درمانی در سطح کشور به خصوص در مناطق محروم و کمتر برخوردار افتتاح می شود.

کسری دارویی امسال یک سوم سال گذشته در مدت زمان مشابه است

نمکی با بیان اینکه کسری دارویی امسال یک سوم سال گذشته در مدت زمان مشابه است، بیان داشت: تا پایان امسال کوچکترین کمبودی در ارتباط با تامین داروهای اساسی برای بیماران خاص و صعب العلاج نداریم.

وی با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل مشکلات کشور نیست، اظهار داشت: اگر مردم و خیرین برای حل مشکلات همکاری نکنند، دولت به تنهایی نمی تواند مشکلات بهداشتی و درمانی مردم را حل کند.

به گزارش مهر، فاز اول ساختمان موسسه خیریه کاشانه مهر در زمینی به مساحت شش هزار و ۵۰۰ متر مربع و زیربنای هفت هزار متر در هفت طبقه و با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال شامگاه پنج شنبه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.