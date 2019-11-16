به گزارش خبرگزاری مهر، سیوششمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، شب گذشته جمعه شب ۲۴ آبان با برگزاری آیین اختتامیه در مرکز همایشهای برج میلاد تهران و معرفی برگزیدگان این دوره، به کار خود پایان داد.
به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه تهران، حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی در این مراسم، گفت: از آقای موسوی و همکارانش در ستاد برگزاری و انجمن سینمای جوانان ایران، هیأتهای انتخاب و داوری، همچنین همه کسانی که در برگزاری این جشنواره باشکوه که اعتبارش شما جوانان هستید تشکر میکنم. این جشنواره به همت شما عزیزان مهمترین جشنواره فیلم کوتاه در خاورمیانه و غرب آسیا است.
وی بیان کرد: امسال برای اولین بار بودجه جذب شده حمایت از فیلمسازان جوان در شهرستانها به نسبت سال گذشته ۵ برابر شده و امیدوارم کمک کند تا مثل گذشته بتوانند چهرههای بزرگی از این استعدادها به سینما معرفی شود. امیدوارم زمینه استفاده تلویزیون و رسانههای جدید از این شیوه گفتمانسازی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
رییس سازمان سینمایی گفت: فیلم کوتاه میتواند فکورانهتر باشد و ما میتوانیم به مردم کمک کنیم تا از این قاب سینمایی استفاده بیشتری کنند. فیلم کوتاه به عنوان قاب تولید باید بازارسازی و با توجه به اقتصاد سینما برای خود ماندگاری بیشتری ایجاد کند. سازمان سینمایی هم از ظرفیت خود و فضای هنر و تجربه استفاده کرده است و در عین حال باید آن را گسترش داد.
معرفی برگزیدگان
در این مراسم که با حضور حسینانتظامی؛ رئیس سازمان سینمایی، سیدصادق موسوی؛ دبیر جشنواره و مصطفی کاظمی؛ مشاور عالی و مدیر کل حوزه ریاست شهرداری تهران، جمعی از مسؤولان سینمایی، سینماگران جوان و علاقهمندان فیلم کوتاه برگزار شد، برندگان رشتههای مختلف بدین شرح معرفی شدند:
جایزه بهترین فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران؛ از میان «عزیز»، «دابُر»، «بیریختی»، «امتحان» و «جونده»، تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به (تهیهکننده حقیقی) برای فیلم «عزیز» ساخته «سیدمهدی موسوی بَرزُکی» از کاشان.
جایزه ویژه هیأت داوران؛ در بخش فیلمهای داستانی، شامل تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به «سعید نجاتی» برای فیلم «دابُر».
در بخش بهترین کارگردانی فیلم داستانی؛ از میان فیلمهای «عزیز»، «دابُر»، « بیریختی»، «امتحان» و «جونده» تندیس جشنواره و مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به «سیدمهدی موسوی بَرزُکی» از کاشان برای کارگردانی فیلم «عزیز».
در بخش بهترین کارگردانی فیلم تجربی؛ «برفهای سپید سرگردان»، «به سبک زمین»، «وقتی زنی کنار گلدان پرگلی نشسته، بعد از ۱۵۴ سال خسته میشود» و «لذتهای گناهآلود» تندیس جشنواره و مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به «پیام رضایی» از تهران برای کارگردانی فیلم «به سبک زمین» اهدا شد. همچنین هیأت داوران در این بخش، دیپلم افتخار بهترین فیلم تجربی و مبلغ ۱۰۰میلیون ریال به فیلم «وقتی زنی کنار گلدان پرگلی نشسته، بعد از ۱۵۴ سال خسته میشود» به کارگردانی «شهریار حنیفه» از تهران اهدا کردند.
در بخش بهترین کارگردانی فیلم مستند؛ از میان فیلمهای «آهسته و آرام» به کارگردانی دلاور دوستاییان، «جلیل و خلیل» به کارگردانی روحالله اکبری، «آنجا که باد می وزد» به کارگردانی مینا مشهدی تهرانی، «لِسِک» به کارگردانی محمدرضا وطندوست و «گالین» به کارگردانی عزتالله پروازه، تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰میلیون ریال به فیلم مستند «آنجا که باد میوزد» به کارگردانی مینا مشهدی مهدی از تهران.
در بخش بهترین کارگردانی فیلم پویانمایی؛ از میان «آقای گوزن»، «کلاف»، «گرسنگی»، «سیم ششم» و «فرفره»، تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰میلیون ریال به انیمیشن «کلاف» به کارگردانی «ملیحه غلامزاده» از تهران. همچنین هیأت داوران در این بخش دیپلم افتخار و مبلغ ۸۰ میلیون ریال را به انیمیشن «گرسنگی» به کارگردانی «زهرا رستمپور» از تهران اهدا کردند.
در بخش بهترین فیلمنامه؛ از میان فیلمهای «گرسنگی»، «عزیز»، «امتحان»، «دابر» و «بیریختی»، تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰میلیون ریال به «سونیا حداد» و «فرنوش صمدی» از تهران برای فیلم «امتحان».
در بخش بهترین تحقیق و پژوهش در فیلم مستند؛ تندیس جشنواره و مبلغ ۷۰ میلیون ریال به فیلم «آنجا که باد می وزد» به کارگردانی «مینا مشهدی مهدی» از تهران.
در بخش بهترین صدای فیلم(صدابرداری)؛ از میان فیلمهای «عزیز»، «مادر برفی»، «زوزه مرد»، «سیم ششم» و «فیلمرغ»، تندیس جشنواره و مبلغ ۷۰ میلیون ریال به «مصطفی بهمنی» صدابردار فیلم «عزیز».
در بخش بهترین تدوین، از میان فیلمهای «بیریختی»، «آنجا که باد میوزد»، «زوزه مرد»، «جونده» و «عزیز»، تندیس جشنواره و مبلغ ۷۰ میلیون ریال به «اسماعیل علیزاده» برای تدوین فیلم «بیریختی».
در بخش بهترین فیلمبرداری؛ از میان فیلمهای «اشغال»، «لاور»، «جونده»، «بیریختی» و «دابر»، تندیس جشنواره و مبلغ ۷۰ میلیون ریال به «مسعود امینیتیرانی» برای فیلمبرداری فیلم «جونده».
در بخش بازیگری؛ ضمن تقدیر از بازیگران پیشکسوت (گلاب آدینه، بابک کریمی، ترانه علیدوستی و...) جهت حمایت از فیلم کوتاه و تقدیر از بازی «صدف عسکری» بازیگر جوان فیلم «امتحان»، دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به «یاسمن نصیری» برای بازی در فیلم «عزیز».
در بخش بهترین دستاورد فنی-هنری؛ دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به «مجتبی موسوی» برای انیمیشن «آقای گوزن».
در بخش بهترین موسیقی فیلم؛ دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به «هومن راد» برای ساخت موسیقی انیمیشن «کلاف».
در بخش بهترین فیلم با موضوع هویت ملی؛ دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به «بهرام عظیمی» کارگردان و تهیهکننده انیمیشن «سیم ششم».
در بخش بهترین فیلم با موضوع انسجام ملی و سرمایه اجتماعی؛ دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به «محمدرضا وطندوست» برای فیلم «لِسِک» اهدا شد.
در بخش بهترین فیلم با موضوع نشاط و امید به آینده؛ دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به «رضا جمالی» از اردبیل برای فیلم «اینجا جایی برای فرود نیست».
همچنین گروه هنر و تجربه از میان فیلمهای «اکو»، «پنهان»، «شوفر»، «جونده»، «عزیز» و «کلاف» تندیس هنر و تجربه و مبلغ ۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی را به «ملیحه غلامزاده» برای کارگردانی انیمیشن «کلاف» و لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی به «سیدمهدی موسویبرزکی» برای کارگردانی فیلم داستانی «عزیز» اهدا کرد.
در بخش دیگر تندیس آسیفا و جایزه نقدی ۲۰ میلیون ریالی به «سمانه شجاعی» برای کارگردانی انیمیشن «جسم خاکستری» اهدا شد. انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند نشان انجمن صنفی خود را به «روح الله اکبری» برای مستند «جلیل و خلیل» اختصاص داد. ایسفا (انجمن فیلم کوتاه تهران) هم مدال ایسفا و لوح تقدیر به همراه ۵۰ میلیون ریال به فیلم «به سبک زمین» ساخته «پیام رضایی» اهدا کرد. یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) هم تندیس این سازمان به همراه لوح تقدیر و دوربین ۵d mark ۴ را به «مریم زارعی» کارگردان فیلم «مگرالن» اختصاص داد.
همچنین در پایان ایسفا، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بهعنوان جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را به فیلم «کوچه» ساخته محمدرضا مصباح اهدا کرد. گفتنیاست سینما تیکت از فیلم بعدی این کارگردان تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال حمایت خواهد کرد.
سیوششمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران که از ۱۸ تا ۲۳ آبانماه در پردیس سینماگالری ملت برگزار شد، ۲۴ آبانماه در سالن همایشهای برج میلاد به کار خود پایان داد.
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