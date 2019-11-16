رئیس جمهور برای پاسخگویی به مجلس می آید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی پیش از ظهر با اشاره به قانون هدفمندی یارانه گفت: هدف از این قانون جلوگیری از قاچاق سوخت و مصرف بی رویه بنزین است اما اکنون اجرای این قانون از مسیر خود خارج شده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این قانون اختیاراتی به دولت در زمینه قیمت حامل های انرژی داده شده است و دولت و مجلس هر سال در این زمینه تواقف می کنند، افزود: همچنین در قانون گفته شده ذکر شده است منابع حاصل از اجرای این قانون صرف یارانه ها نقدی و غیرنقدی و حمایت از تولید و سایر موارد شود.

نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به طرح مساله افزایش قیمت بنزین در مجلس طی چند ماه قبل عنوان کرد: جمع بندی این بود که با توجه به شرایط سخت امسال نباید اجرا شود.

پورابراهیمی گفت: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص افزایش نیافتن قیمت و در کنار آن بحث عوارض بود.

نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به اینکه باید شرایط منطقی را ببینیم، گفت: تمامی سناریوها در مجلس رد شد و قرار شد وضعیت کنونی استمرار پیدا کند.

پورابراهیمی از جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی با تیم اقتصادی دولت خبر داد و عنوان کرد: همچنین احتمالا نشست مشترک مجلس با رئیس جمهور دوشنبه برگزار می شود.

وی با اشاره به لزوم پی گیری مطالبات به حق مردم گفت: تمام توان و تلاشمان را برای اتخاذ راهکارهای مناسب تر به کار خواهیم گرفت و مطالبات مردمی باید دیده شود.

پورابراهیمی ادامه داد: باید توجه داشت که التهاب ها و آشوب ها مطالبات مردم نیست و در واقع جریانی است که می خواهد از این شرایط علیه نظام سواستفاده کند که باید مدیریت شود.