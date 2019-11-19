به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر اسماعیل قادری‌فر رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به این مطلب می‌گوید: نسل اول شتاب‌دهنده‌ها در کشور بیشتر به حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات مرتبط می‌شد؛ اما در دو سال اخیر اقبال شتاب‌دهنده‌ها به حوزه‌های مختلف فناوری افزایش یافته است.

حوزه‌های «آب و انرژی»، «محیط‌زیست»، «نانو»، «سلول‌های بنیادی» و «گیاهان دارویی» از جمله حوزه‌های تخصصی هستند که به نسل جدید شتاب‌دهنده‌ها تزریق شده‌اند. حوزه‌های جدید کسب‌وکار که تاکنون مغفول مانده بودند.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعداد تقریبی شتاب دهنده‌ها در کشور را ۶۰ مورد می‌داند و می‌گوید که از این تعداد حدود ۳۵ شتاب‌دهنده به صورت تخصصی در حوزه‌های جدید کسب‌وکار فعالیت می‌کنند.

وی افزود:حمایت از شتاب‌دهنده‌های تخصصی یکی از ماموریت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. نهادی که با آمدن خود، زیست‌بوم فناوری و نوآوری در کشور را به ثمر رساند و در این راه با کمک بازیگران این زیست‌بوم توانست، با ۳۵ شتاب‌دهنده همراه و هم‌گام شود.

وی ادامه داد: امسال را می‌توان به نام شتاب‌دهنده‌های تخصصی نامید. سالی که از نیمه گذشته و در این مدت، از شکل‌گیری شتاب‌دهنده‌های تخصصی در کشور با آغوش باز استقبال کرده است.