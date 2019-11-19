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۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۴:۳۶

شتاب‌دهنده‌های تخصصی کسب‌وکار توسعه می‌یابد

شتاب‌دهنده‌های تخصصی کسب‌وکار توسعه می‌یابد

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر این‌که روند شکل‌گیری شتاب‌دهنده‌ها در کشور سرعت گرفته است از شکل‌گیری شتاب‌دهنده‌های تخصصی کسب‌وکار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر اسماعیل قادری‌فر رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  در ادامه با اشاره به این مطلب می‌گوید: نسل اول شتاب‌دهنده‌ها در کشور بیشتر به حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات مرتبط می‌شد؛ اما در دو سال اخیر اقبال شتاب‌دهنده‌ها به حوزه‌های مختلف فناوری افزایش یافته است.

حوزه‌های «آب و انرژی»، «محیط‌زیست»، «نانو»، «سلول‌های بنیادی» و «گیاهان دارویی» از جمله حوزه‌های تخصصی هستند که به نسل جدید شتاب‌دهنده‌ها تزریق شده‌اند. حوزه‌های جدید کسب‌وکار که تاکنون مغفول مانده بودند.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعداد تقریبی شتاب دهنده‌ها در کشور را ۶۰ مورد می‌داند و می‌گوید که از این تعداد حدود ۳۵ شتاب‌دهنده به صورت تخصصی در حوزه‌های جدید کسب‌وکار فعالیت می‌کنند.

وی افزود:حمایت از شتاب‌دهنده‌های تخصصی یکی از ماموریت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. نهادی که با آمدن خود، زیست‌بوم فناوری و نوآوری در کشور را به ثمر رساند و در این راه با کمک بازیگران این زیست‌بوم توانست، با ۳۵ شتاب‌دهنده همراه و هم‌گام شود.

وی ادامه داد: امسال را می‌توان به نام شتاب‌دهنده‌های تخصصی نامید. سالی که از نیمه گذشته و در این مدت، از شکل‌گیری شتاب‌دهنده‌های تخصصی در کشور با آغوش باز استقبال کرده است.

کد مطلب 4776087

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