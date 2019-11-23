بنیاد شعر و ادبیات داستانی: آذرآیین انصراف نداده‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار اخباری درباره کناره‌گیری قباد آذرآیین از نامزدی در دوازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد، دبیرخانه این جایزه اعلام کرد که آذرآیین از این جایزه انصراف نداده است. این در صورتی است که خبرنگاران اخبار انصراف این نویسنده پیشکسوت از جایزه جلال از گفت‌وگوی مستقیم با خود او منتشر کرده‌اند.

آذرآئین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تایید خبر انصرافش درباره علت انصراف خودش گفته بود: این اولین دوره‌ای نبود که کاندیدای دریافت این جایزه می‌شدم. اما مانند دوره قبل احساس کردم که نباید چنین جایزه‌ای را بگیرم و یا وارد آن شوم.

وی ادامه داده بود: کار امثال من نویسنده از جایزه گرفتن گذشته است. ما اگر کاری بلد بودیم در قالب نوشتن انجام دادیم و اگر بلد نبودیم هم که تکلیف روشن است. جایزه گرفتن تاثیری در این جریان ندارد. البته این را هم بگویم که اهدا کننده جایزه و برگزارکنندگانش نیز در این تصمیم بی‌اثر نبوده اند

این نویسنده در عین حال گفته بود: مساله اصلی ما الان دل و دماغ نداشتن است. برای نویسنده انرژی برای کار در شرایط فعلی نشر باقی نمانده است. من خودم کار بلندی را در دست داشتم اما نوشتنش را نیمه کاره رها کرم. شاید روزهای آتی حالش را پیدا کنم که بروم سراغش اما فعلا نه.

حال اما، بنا بر اعلام روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، دبیر اجرایی جایزه ادبی جلال آل احمد گفته است که قباد آذرآیین در تماس با این بنیاد، ضمن تشکر از داوران جایزه برای توجه به کتابش، اعلام کرده که از جایزه جلال انصراف نداده‌ است.

گفتنی است، رمان «فوران» قباد آذرآیین در میان شش نامزد نهایی بخش داستان بلند و رمان دوازدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد حضور دارد. طبق سنت هر ساله، برنده جایزه در مراسم اختتامیه که نیمه دوم آذرماه برگزار می‌شود، معرفی خواهد شد.