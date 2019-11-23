بدون داورزنی والیبال لطمه خورد/ «گراسا» گفت در ایران چه خبر است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه رئیس فدراسیون والیبال صبح امروز شنبه در محل فدراسیون والیبال برگزار شد، سعید درخشنده، پیشکسوت والیبال در این مراسم گفت: خوشحالم که بعد از ۱۶ سال دوباره تاریخ برایم تکرار شد و در مراسم معارفه داورزنی حضور یافتم. بدون حضور داورزنی والیبال ایران لطمه خورد تا جایی که صدای گراسا رئیس فدراسیون جهانی هم درآمد.



درخشنده افزود: تغییرات زیاد فدراسیون باعث نیش و کنایه آری گراسا به من در جلسات فدراسیون جهانی شد، وی به من گفت در ایران چه خبر است، این همه تغییرات در رأس فدراسیون عجیب است. آخرین بار که در جلسه کنفدراسیون جهانی حضور یافتم گراسا گفت این بار چه کسی را رییس کردید و من گفتم قرار است داورزنی باز گردد که او خوشحال شد.



درخشنده افزود: اکنون حضور داورزنی برای والیبال یک موهبت است که می تواند والیبال را از این وضعیت نجات دهد.