به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام شهدی در جلسه ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجانغربی افزود: مسئولان استانی باید اولویتبندی کالاهای وارداتی را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند تا کالاهایی که به نفع ما بوده، وارد کشور شود.
وی ادامه داد: بعد از شناسایی کالاهای مورد نیاز وارداتی باید اقدامات لازم برای واردات و ساماندهی این کالاها صورت گیرد تا هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.
شهدی با اشاره به اینکه کالاهای با قابلیت تهاتر در مبادلات مرزی شناسایی شود، گفت: مسئولان دستگاههای مربوطه باید در سریعترین زمان ممکن کالاهای با قابلیت تهاتر در مبادلات مرزی را شناسایی و معرفی کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجانغربی اظهار داشت: باید کالاهایی را که قابلیت تهیه و ارسال برای ایران دارند، نیز معرفی شوند.
شهدی با بیان اینکه باید اطلاعات بازارچهها مورد بررسی قرار گیرد تا اطلاعات بهروز و دقیقی از این مناطق در اختیار باشد ادامه داد: باید سازمانهای اجرایی عملیاتهای لازم را برای ساماندهی بازارچههای مرزی پیگیری و اجرای آن را بررسی کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی نیز گفت: سهم این استان برای ثبت سفارشات وارداتی طی امسال ۱۳۰ میلیون دلار بود که به تازگی ۵۰ میلیون دلار دیگر نیز به آن اضافه شد.
غلامرضا بابایی ادامه داد: باید در سریعترین زمان ممکن امور مربوط به ثبت سفارشات کالای وارداتی پیگیری شود تا سهمیه جدید ثبت سفارش به نحو احسن و شایسته استفاده شود.
در این جلسه اعضای شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان، نظرات و دیدگاههای خود را در جهت ساماندهی مبادلات مرزی ارائه کردند.
آذربایجان غربی از جمله استانهای مرزی کشور است به طوری که ۹۶۷ کیلومتر مرز با ترکیه، عراق و نخجوان دارد؛ این استان ۹ گمرک و پنج بازارچه مرزی در راستای توسعه مبادلات با کشورهای همسایه دارد.
نظر شما