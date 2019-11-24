تشکیل اداره صنایع دستی و گردشگری در وزارت خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امورخارجه که در مراسم افتتاح نخستین فروشگاه صنایعدستی حامیان شرکت کرده بود، گفت: «با دیدن این آثار، از یک طرف به ایرانی بودنم، افتخار کردم؛ چراکه این هنرها و زیباییهایی که بهدست هنرمندان ایرانی خلق میشود، واقعا باعث افتخار است. از طرفی هم افسوس میخورم به اینکه چرا مردم ایران و جهان کمتر از این صنایع مطلع هستند.»
او تاکید کرد: «فکر میکنم قبل از صادرات صنایعدستی باید به فکر بازار داخلی آن باشیم. اجناس و صنایعدستی خارجی اکنون زینتبخش خانههای ایرانیها شده و صنایعدستی ایرانی باید در اتاقهای ایرانیان جایگزین شود. ولی بسیار جای افسوس دارد که این فرهنگ کمتر جا افتاده که برای تزیین خانههایمان از صنایعدستی خودمان استفاده کنیم.»
عراقچی تصریح کرد: «شاید خیلی از مردم ذهنیتی که از صنایعدستی دارند، همان صنایعدستی قدیمی و سنتی است، درحالیکه اکنون کارهای مدرن و خوبی انجام شده و صنایعدستی ایرانی میتواند پاسخگوی نیازهای افرادی که کارهای مدرن را هم میپسندند، باشد.»
معاون سیاسی وزارت امورخارجه درباره ترویج استفاده از صنایعدستی ایرانی تاکید کرد: «اول باید برای این هنر از طریق صدا و سیما و رسانهها فرهنگسازی و تبلیغات انجام شود. باید این هنر را اول به ایرانیها معرفی کنیم و بازار داخلی آن را پیدا کنیم و بعد همزمان بازارهای خارجی را هم مدنظر بگیریم. چون این صنعت قدرت ارزآوری زیادی دارد و در عین حال کار فرهنگی هم است.»
عراقچی گفت: «هر اثر صنایعدستی که بهفروش میرسد غیر از اشتغالزایی و ارزآوری، معرفی فرهنگ ایران نیز محسوب میشود. تکتک این آثار، هر کدام یک سفیر فرهنگی هستند و وقتی در خانههای خارجی و محافل خارج از کشور قرار میگیرند، اثر خود را میگذارند.»
عراقچی با اظهار امیدواری از اینکه وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایعدستی با ساختار جدیدی که پیدا کرده، همت بیشتری در صنایع دستی و فرش ایران بگذارد که هم بازار داخلی و هم بازار خارجی آن گستردهتر شود، ادامه داد: «یکی از ماموریتهایی که وزارت امور خارجه در شرایط حاضر برای خود تعریف کرده کمک به صادرات غیرنفتی کشور است.»
او افزود: «در اقتصاد مقاومتی چند ماموریت به وزارت امورخارجه سپرده شده است که یکی از آنها صادرات غیرنفتی و کمک به صادرات است. ما بر اساس وظیفهای که بر عهدهمان است، جایگاه ویژهای را برای صنایعدستی و فرش قائل هستیم. معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه، اداراتی را به همین منظور تشکیل داده که هم در بخش گردشگری و هم در بخش صنایع دستی و صادرات، ادارات خاصی ایجاد شده که حتما در این زمینه کمک خواهیم کرد.»
عباس عراقچی در پایان گفت: «امیدوارم با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بتوانیم در راه وظیفه مهم ترویج و گسترش صنایعدستی کشورمان هم برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی به خارج از کشور و هم در زمینه فروش و ارزآوری و اشتغالزایی آن در داخل کمک کنیم.»
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