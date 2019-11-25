دانشگاه آزاد کارخانه تولید «بذر هیبریدی» راه اندازی می کند

روح‌الله دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی یک کارخانه چند ده هکتاری برای تولید بذر هیبریدی و مقاوم به آفت، اظهار کرد: قرار است دانشگاه آزاد با مشارکت چندین نهاد دیگر کارخانه بزرگی را در زمینه تولید بذر ایجاد کند.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه این دانشگاه پیش قراول تولید بذر داخلی است، افزود: براساس آمارها متاسفانه تولید ۹۷ درصدی بذر در اختیار خارجی هاست که یکی از نقاط ضعف در کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیاردی برای راه اندازی کارخانه تولید بذر، خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد از امسال به یکی از نهادهای اصلی تولید بذر اصلاح شده، بومی و سالم داخلی تبدیل خواهد شد.

دهقانی با اعلام اینکه تیم های پژوهشی در تلاش برای ایجاد و توسعه بذرهای هیبرید و مقاوم هستند، ادامه داد: واحدهای تحقیق و توسعه در دانشگاه آزاد در واقع فناوری را به دست می آورند و پس از تولید نمونه آن را برای تولید انبوه به کارخانه تحویل می دهند.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد با بیان این مطلب که محل راه اندازی این کارخانه استان اصفهان است، اظهار کرد: در حال حاضر زمین و گلخانه ها آماده شده و انشاالله در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.