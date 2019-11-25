قرآن نقطه ارتباطی ما با جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه‌وسومین نشست کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم، با حضور وزیر و عبدالهادی فقهی زاده، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای جلسه برگزار شد.

بر اساس این گزارش سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسابقات بین‌المللی قرآن را به عنوان نمادی برای ایران در عرصه بین‌الملل معرفی نموده و تصریح کرد: نکته بسیار مهم در دهه پنجم انقلاب اسلامی یا گام دوم انقلاب این است که چگونه این نماد ارزشمند را قوی‌تر کرده و به آن را ارتقاء ببخشیم.

دکتر صالحی افزود: برای دستیابی به این مقصود باید از دوره‌های گذشته ارزیابی روشنی داشته باشیم و چشم‌اندازی برای آن در دهه پنجم انقلاب داشته باشیم. صالحی اظهار کرد: مسابقات قرآن از این حیث مهم است که این اتفاق به عنوان یک رویداد مهم، نقطه ارتباطی ما با جهان اسلام است و از این طریق در دوره‌های مختلف خط ارتباطی داشته‌ایم، می‌توان این خط ارتباطی را گسترش داد و آن را به یک شاهراه بزرگ ارتباطی تبدیل کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: جریان مسابقات قرآن کریم می‌تواند فرصت بسیار مناسبی را برای ارتباط دیپلماسی قرآنی ایران در گام دوم انقلاب داشته باشد. به اعتقاد من با توجه به زمانی که وجود دارد با یک چشم‌انداز می‌توان نگاه مجددی به این جریان داشت و اتفاقات جدیدی در سال آینده و سال‌های آینده‌تر در چشم‌انداز لحاظ کرد.

رئیس کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم اظهار کرد: البته اتفاقاتی همچون تشکیل موقوفه بنیاد مسابقات رخ داده است، امیدوارم با حضور تازه نفس رئیس جدید بتوانیم یک برنامه روشن‌تری را برای یک جهش و اتفاقات تازه‌ای در مسابقات قرآن داشته باشیم.

در ادامه این نشست دکتر عبدالهادی فقهی‌زاده، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیتهای معاونت قرآن و عترت در باره فعالیتهای تبلیغی و ترویجی اظهار کرد: پس از ابلاغ سند راهبردی فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی، در معاونت قرآن و عترت، پروژه‌هایی در چهار کارگروه فعال ذیل کمیسیون تعریف کردیم. در مرحله بعد وارد تعریف پروژه‌های خاص شدیم، در این بخش بیش از ۸۰ پروژه در بر گرفته شد و در حال حاضر در اولین ارائه گزارش رسمی از وضعیت این پروژه‌ها که به مرحله اجرایی رسیده است گزارشی ارائه خواهد شد. دکتر فقهی زاده در ادامه با اشاره به تجلیل از خانواده قرآنی حسن بختیاری تصریح کرد: در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از بنده خواستند که در مراسمی از این خانواده قرآنی که دارای سه فرزند حافظ کل قرآن کریم هستند تجلیل شود؛ و امروز از این عزیزان تقدیر خواهد شد. گفتنی است که در این بخش از نشست زهرا، فاطمه و علی بختیاری هر کدام به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید پرداختند. فاطمه بختیاری، ۱۰ ساله و در یک سال و نیم قرآن را حفظ کرده و با مفاهیم آن نیز آشنا شده است. زهرا بختیاری هفت‌ساله و در ۱۰ ماه موفق به حفظ کل قرآن شده است و علی بختیاری نیز علاوه بر حفظ قرآن کریم توانایی تلاوت آیات قرآن به زبان انگلیسی را نیز دارد.

در این نشست آقایان محمدمهدی عزیززاده، مدیرکل دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حمید محمدی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی؛ حسن شیخ‌اکبری،‌ مدیر شبکه قرآن و معارف سیما؛ مهدی قره‌شیخلو، ‌رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه؛ سیدمحمدجواد شوشتری، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و اعضای دیگر در باره موضوعات نشست به ارائه دیدگاههای و نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.